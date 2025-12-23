為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    命名藏期許！彰縣獲上市電子公司贈88萬元「熊禮聰號」行動圖書車

    2025/12/23 19:03 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣獲贈一台行動圖書車，將定期開往國小、幼兒園及各鄉鎮社區，寒暑假也會加強服務，讓閱讀不受距離限制，造福小朋友。（記者張聰秋攝）

    彰化縣獲贈一台行動圖書車，將定期開往國小、幼兒園及各鄉鎮社區，寒暑假也會加強服務，讓閱讀不受距離限制，造福小朋友。（記者張聰秋攝）

    企業行善回饋地方，閱讀資源再添生力軍！上市公司、專做電子零組件的宏致電子股份有限公司長期投入公益，繼捐給彰化縣衛生局救護車後，今（23日）天再捐贈彰化縣文化局一輛行動圖書車，總價約88萬元，交由縣府運用，讓書香走進校園與社區，補足偏鄉閱讀資源。

    捐贈儀式在彰化縣立圖書館前舉行，宏致電子董事長袁万丁親自出席捐車儀式，縣長王惠美代表受贈並致贈感謝狀，感謝企業以實際行動支持閱讀推廣，讓彰化的孩子們能更方便接觸閱讀資源。

    袁万丁說，公司自2006年陸續捐贈救護車、圖書車與復康巴士。這次捐贈的行動圖書車「熊禮聰號」，是從今年集團5、600名員工選拔4位優秀員工，其中一人的名字命名，希望藉著這位同仁的名字，期許彰化的孩子們都能擁有「熊」壯的體魄、「禮」貌的品格，並能「聰」明地運用圖書資源。

    王惠美表示，行動圖書車將定期前往國小、幼兒園及各鄉鎮社區，寒暑假也會加強服務，讓閱讀不受距離限制，陪伴孩子從小培養閱讀習慣，也讓社區民眾隨時都有書可讀。她指出，閱讀是學習的起點，透過行動圖書車，把知識直接送到需要的地方。

    行動圖書車命名「熊禮聰號」，期許孩子們都能擁有「熊」壯的體魄、「禮」貌的品格，並能「聰」明地運用圖書資源勤奮學習、充實自我。（記者張聰秋攝）

    行動圖書車命名「熊禮聰號」，期許孩子們都能擁有「熊」壯的體魄、「禮」貌的品格，並能「聰」明地運用圖書資源勤奮學習、充實自我。（記者張聰秋攝）

