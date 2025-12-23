南科月薪8萬過得好！工程師竹科面試被物價嚇傻喊：打消念頭

工程師抱怨竹科物價過高。示意圖，圖為竹科X軟體園區。（資料照）

進入新竹科學園區是不少科技業從事人員的夢想，不料近日一名工程師在網路發文，表示他收到竹科面試，本來想說去看看，「結果周遭物價看一看直接打消念頭」。該文PO出後，也意外引發一堆竹科工程師共鳴，留言大罵：「就一堆店家看新竹工程師有錢所以就想賣貴一點」、「新竹真的超爛的地方」。

原PO近日在「Dcard」以標題「竹科物價真的是工程師負擔得起的嗎」發文，他表示，自己在南科月收7到8萬，可以過得超級滋潤。他收到竹科的面試後想來看看，「結果周遭物價看一看直接打消念頭，面試想隨便亂面了。」

他表示，自己的興趣是打球，「球場一個小時快700怎麼不直接搶銀行？」他也嘆道，跟他原本待的南科比，竹科物價直接多了2.5倍，但是他的薪水「也沒變2.5倍啊！」

文章PO出後引發大量工程師熱議，紛紛留言表示：「就一堆店家看新竹工程師有錢所以就想賣貴一點。我現在去台北消費，看菜市場物價真的天堂」、「有時候真的覺得他們可以直接搶就好」、「新竹真的超爛的地方」、「你就知道土生土長的非竹科工作新竹人多可憐」、「新竹就是一個把工程師當盤子的城市，用大城市的物價換來鄉下的生活品質」。

但也有少部分網友表示：「換個角度想，新竹才是模範城市吧，大家賺得多、物價高，非科技業從業人員也才能享受到外溢的經濟果實」、「我住在金山街舒服的很」。

