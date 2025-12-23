捷運三鶯線測試噪音惹怒北大特區 卓冠廷會勘促啟動「全罩隔音牆」

新北捷運三鶯線近期密集測試產生噪音，讓三峽北大特區居民抱怨連連。（新北市議員卓冠廷提供）

新北捷運三鶯線通車在即，近期密集測試產生噪音，讓三峽北大特區居民抱怨連連，新北市議員卓冠廷今偕住戶與新北捷運工程局會勘。龍恩里長黃家賢批評，捷運局若消極應對，將逼溫文儒雅的北大住戶到市府舉白布條抗議，卓冠廷強調，捷運測試從凌晨4點半開始，煞車、磨軌聲及低頻噪音全天候侵擾，他要求市府提撥經費做全線全罩式隔音牆，不應再以冷冰冰的數據掩蓋居民痛苦。

卓冠廷今召集會勘，包括北大國小校方與家長會、新北市捷運局、在地10多個社區代表一同到三峽大英博物館社區路段會勘，卓冠廷指出，北大特區作為成熟的文教區，如今卻因捷運測試讓生活品質大打折扣，北大國小師生為了避噪須緊閉窗戶上課，犧牲通風與環境舒適度；許多年輕上班族晚睡早醒，退休長輩也無法享有安寧。

「民意不是空氣，遲早要做，現在就該做！」卓冠廷會勘後做出4結論，第1須提前評估，馬上啟動原訂明年2月才要出爐的噪音檢測與改善評估，第2針對目前因輪緣異音已停跑調校的9台捷運車輛，捷運局需密切監測，並請住戶持續反映異音狀況，第3，北大特區屬特殊文教區，噪音規範不能僅用法規最低標，應採更嚴格的專案標準來要求降噪效果，第4，全線全罩式隔音牆經評估約需42億元，若只做人口密集處，應不到20億元，新北市年度預算2000多億，沒道理不做。

新北捷運局今回應，列車測試噪音經了解為緊急煞車導致列車車輪失去真圓度，針對目前因輪緣異音停跑調校的列車，捷運局已陸續將車輪研磨完成，有效降低並改善列車行駛時的聲音，此外，也嚴格要求廠商列車車輪務必研磨後才上線測試，同時持續蒐集民眾意見，安排噪音檢測。

捷運局並說，局長李政安22日率隊到沿線部分站點周遭住戶家中、北大國小、三峽國中、鳳鳴國中了解市民感受，針對道路狹小路段、轉彎路段及噪音敏感區域，如學校周邊等，會進一步研議，盡量減少相關影響。

