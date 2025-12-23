全台首座! 華碩捐贈「AI智慧教室」 桃園文欣國小啟用

文欣國小「AI智慧教室」啟用，學生透過平板學習AI。（記者謝武雄攝）

桃園市政府推動校園數位轉型，由華碩文教基金會在龜山區文欣國小設置全台首座「AI智慧教室」今天啟用，學生運用生成式AI （Gemini），並以 Kahoot互動答題進行課堂演示，並顯現學習效果。

桃園市長張善政出席啟用儀式時表示，感謝華碩文教基金會提供智慧教室環境載具與數位轉型服務，並結合謙懿科技捐贈之AI教學軟體整合模式，以及Google導入人工智慧（Gemini）工具，市府會將文欣國小的模式推廣至全市，致力打造AI智慧教育示範城市。

張善政說，文欣國小校長林育沖過去於快樂國小服務期間，即率先與陽明交通大學合作推動半導體課程，該計畫更榮獲麻省理工學院（MIT）收錄為全球半導體教育典範，如今林育沖將過往成功經驗導入文欣國小，並進一步結合華碩與Google科技資源，引導學生透過實作掌握AI應用，厚植學生自主思考與解決問題的能力。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，基金會成立18年來始終致力於推廣科技教育，面對當前的AI浪潮，核心目標是協助孩子從小建立正確的AI素養，AI智慧教室的啟用，不僅能為教師提供多元且數位化的教學媒材，更為學生構築了高科技學習環境，期盼與各界攜手打造教育創新的共好生態圈。

教育局指出，此次文欣國小AI智慧教室整合了Chromebook、生成式AI及教學協作平台，除能顯著提升教師的備課效率與課堂互動品質外，更可透過學習大數據的分析，精準掌握學習進度並提供個別化支持，落實因材施教的教育願景。

華碩文教基金捐贈文欣國小設置「AI智慧教室」舉行啟用儀式。

文欣國小「AI智慧教室」啟用，學生透過平板學習AI。（記者謝武雄攝）

