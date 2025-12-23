為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    埔里玻璃屋公益園區 大型地理立體模型亮相

    2025/12/23 18:26 記者劉濱銓／南投報導
    南投埔里鎮日月迎賓公益園區，設置的超大台灣地理立體模型亮相，可透過面板與模型互動，認識全台200多個重要地點。（記者劉濱銓攝）

    南投埔里鎮日月迎賓公益園區，設置的超大台灣地理立體模型亮相，可透過面板與模型互動，認識全台200多個重要地點。（記者劉濱銓攝）

    南投埔里鎮省道台21線旁，以玻璃屋為造型的日月迎賓公益園區，今舉辦大型地理立體模型揭幕，巨大模型呈現全台200多個重要地點，南投縣長許淑華也出席剪綵，園區採非營利公益經營，不僅部分門票收入會捐給南投縣政府，南投縣內各國中、小學校外教學皆能免門票入園。

    日月迎賓公益園區位在前往日月潭的省道旁，於草皮中興建玻璃屋製茶廠，屋內建置超大的台灣地理立體模型，遊客只要點擊觸控面板，模型中的景點就會亮光，可藉此認識台灣土地，現場還播放百年來南北極探險與氣候變遷紀錄片，另外，玻璃屋後方也有製茶廠，將免租金提供茶農製茶、銷售，營業額的15％則依約捐作公益。

    園區表示，玻璃屋製茶廠公益園區的興建，就是希望能在南投實踐永續公益，讓民眾更了解台灣自然環境，喚起大眾對溫室效應衝擊的重視，因此入園門票100元在扣除常態行政支出後，餘額將捐出並供縣府社勞局運用。

    南投埔里鎮日月迎賓公益園區，設置的超大台灣地理立體模型亮相，呈現全台200多個重要地點。（記者劉濱銓攝）

    南投埔里鎮日月迎賓公益園區，設置的超大台灣地理立體模型亮相，呈現全台200多個重要地點。（記者劉濱銓攝）

