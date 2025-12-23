為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡水公七護樹風波未歇 市府調查、警方允配合處置

    2025/12/23 18:47 記者羅國嘉／新北報導
    淡水警分局說，如查有違法施工情事，分局將全力配合主管機關調查及處置。（記者羅國嘉攝）

    淡水警分局說，如查有違法施工情事，分局將全力配合主管機關調查及處置。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水公七公園護樹案持續延燒，台灣樹人會、淡水公七公園自救會與議員黃淑君今（23日）召開記者會怒批，新北市府11月30日趁淡水斷水之亂跨界砍樹事件，綠美化環境景觀處包庇警方違法，盼市府能夠依法究責、裁處罰款等行政處分或移送法辦。對此，景觀處回應，已啟動調查並將依樹木保護自治條例，從嚴審認相關事證，違規者最高可處5萬元罰鍰；淡水警分局則說，如查有違法施工情事，分局將全力配合主管機關調查及處置。

    台灣樹人會、淡水公七公園自救會與議員黃淑君今天召開記者會，要求市府能夠依法究責、裁處罰款等行政處份或移送法辦。景觀處回應，日前會同警察局淡水分局、施工廠商、淡水區公所等相關單位辦理會勘，查現場雖未有樹頭及喬木存在直接證據，根據現地航照影像明顯有植被分布且不排除喬木存在，要求分局及施工廠商提供施工前中後照片等資料以供比對。後續綜合施工團隊陳述，並從嚴審視相關資料後，將依樹木保護自治條例規範處3千元以上5萬元以下罰鍰。

    淡水警分局表示，11月30日廠商因施作擋土牆整地需要，自行評估移除地上植栽；經民眾反映後，分局立即要求該工項停工，並主動函請景觀處認定。景觀處、淡水區公所和分局立即於12月2日辦理現場勘查，除由景觀處後續比對衛星影像及廠商提供照片資料外，分局也於12月18日就行為責任歸屬及管理作為函請市府調查，後續如查有違法施工情事，將全力配合主管機關調查及處置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播