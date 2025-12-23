為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

    2025/12/23 18:09 記者吳亮儀／台北報導
    明天起轉溼冷天氣。（氣象署提供）

    明天起轉溼冷天氣。（氣象署提供）

    好天氣沒了！中央氣象署預報，明天白天起受東北季風增強影響，氣溫逐漸下滑，晚上開始轉雨；後天耶誕節再增強為大陸冷氣團，一路溼冷到週末。

    氣象署預報員林定宜表示，明天上午東北季風開始逐漸增強、晚間水氣變多，天氣開始轉為濕冷天氣，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨雨勢，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨；耶誕節（25日）當天中南部地區也有零星短暫雨。

    「耶誕節當天，東北季風再增強到大陸冷氣團」，林定宜表示，這段期間水氣都很多，最冷的時刻就落在25日晚上到26日清晨，中部以北及宜蘭12度到14度，部分空曠地區還會再低1到2度，南部及花東低溫也僅剩14度到18度。

    林定宜表示，一直到週六（27日）大陸冷氣團才減弱，但是北部及東北部天氣仍涼，其它地區早晚也很涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨。

    林定宜表示，下週一（29日）有短暫回溫一天，但下週二（30日）又有另外一波東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部及東北部低溫僅13度到17度。

    林定宜也提醒，如果水氣和低溫都有配合，今天（24日）晚上到本週四（25日），3500公尺以上的高山有機會看到雪或結冰；週五（26日）則是3000公尺以上高山有機會，同時山區路面會非常溼滑，甚至可能結冰。

