歐洲真有那麼好？他列「3大缺點」勸退 內行人搖頭：是你不會玩

網友發文點名歐洲街道髒亂發臭、扒手多及物價極高，並好奇「為什麼還那麼多台灣人嚮往歐洲旅遊」？圖為羅浮宮。（示意圖）

前往歐洲旅遊一直是許多人的夢想。網友發文點名歐洲的3大缺點，包含街道髒亂發臭、扒手多及物價極高，更直言長期旅居會受不了「好山好水好無聊」，並好奇「為什麼還那麼多台灣人嚮往歐洲旅遊」？貼文一出，引起網友熱議。

網友昨天在PTT發文指出，去過歐洲的人都知道，當地街道不僅髒亂，甚至還會發臭，隨處可見一堆人亂尿尿。除了環境衛生問題，治安也是一大隱憂，到處都是扒手與小偷，讓旅客防不勝防。在生活開銷方面，歐洲無論是住宿還是餐飲費用都相當昂貴。

此外，原PO也提到歐洲的食物見仁見智，有些東西的口味真的是讓台灣人吃不習慣。對於景點特色，他觀察到歐洲旅遊多偏向人文與自然靜態風景。他總結認為，如果只是短期旅遊還行，但如果是長期旅居，這種好山好水但乏味的環境會讓人受不了，並好奇「為什麼台灣人還那麼多人嚮往要去歐洲旅遊」？

貼文曝光後，多數網友認為歐洲的魅力在於其「不可替代性」，「歷史建築文化美景，無可取代」、「雖然知道這些，但有機會我也想去看古希臘建築」、「人家就是弄得很漂亮，值得花錢啊」、「18世紀的歐洲成現代文明基石都不為過，歐洲人保存的又好，當然值得去看」、「文化底蘊跟自然景觀」、「認真說那邊的城堡山林湖景就是台灣沒有的東西」。

另有不少人反駁原PO的說法，「你說高是相對去亞州高，畢竟遠當然貴」、「你會覺得貴是台幣購買力差」、「當你發現你只能去很髒亂的地方，就表示口袋不夠深」、「是去一些亞洲人常去的觀光地點才會覺得髒亂，我去過歐洲5次，其中4次深度之旅很多地方就不像你說的那樣」、「自己都說短期還行了，又不是在那邊玩一輩子」。

