台積電效應+觀光熱 台南直航熊本正式起飛

台南機場「台南—熊本」首航班機進場灑水儀式。（南市府提供）

台南直飛日本熊本定期航班今（23）日正式首航，台南機場舉行「台南—熊本」首航儀式，再現人潮盛況。市長黃偉哲、台灣虎航商務長許致遠及多位貴賓與首航旅客共同見證，象徵台南國際航空網絡再升級，邁向國際觀光城市的重要一步。

黃偉哲表示，「台南—熊本」航線是疫情後台南機場迎來的重要國際航線里程碑，感謝台灣虎航開闢台南直飛熊本與沖繩航線，讓大台南以及嘉義、北高雄地區民眾，能就近從台南出入境前往日本，大幅提升南部交通便利性。

黃偉哲指出，隨著台積電赴日本熊本投資設廠，一期已量產、二期持續建廠中，未來台日產業鏈交流將更為頻繁；加上台南兼具觀光古都與高科技城市特色，直航有助深化產業與觀光往來。他也強調航線開闢不易、維持更難，期盼「台南—熊本」及「台南—沖繩」航班班班客滿，讓台日交流持續升溫。

黃偉哲也透露，虎航班機原可載客180人，因目前熊本機場加油設施與加油車尚待增加，考量回程燃油配置，暫時減少近4分之1座位不對外販售，經營壓力相對提高，呼籲民眾多多支持給力，讓虎航更有信心開闢更多台南直飛國際航線。

台灣虎航商務長許致遠表示，首航為台南與熊本開啟更密切交流契機，期盼共同擴大國際旅遊市場，吸引更多日本旅客以台南作為探索台灣的第1站。

市府觀光旅遊局長林國華說明，「台南—熊本」航線自即日起由台灣虎航每週二、五定期飛航，成為日本九州旅客造訪台南最便捷的空中通路，預期帶動觀光、旅宿與商圈發展；緊接著12月25日啟航的「台南—沖繩」航線，也將深化台南與日本西南部的旅遊連結。

首航儀式包括立委林俊憲、陳亭妃及多位市議員到場見證，日本藝人夢多也站台代言。活動後黃偉哲率市府團隊與觀光產業代表搭乘首航班機前往熊本，展現深化台日交流的決心。

台南機場今日舉行「台南—熊本」首航儀式。（記者洪瑞琴攝）

台南機場舉行「台南—熊本」首航儀式，機場再現久違的人潮盛況。（記者洪瑞琴攝）（記者洪瑞琴攝）

首航儀式後，台南市長黃偉哲（左3）南市立委林俊憲（左2）偕同觀旅產業代表搭乘首航班機前往熊本展開台日交流。（記者洪瑞琴攝）

