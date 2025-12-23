廢竹焚燒被罰竹農不滿 立委鍾佳濱與議員提循環再利用解方

廢竹焚燒被罰竹農不滿，立委鍾佳濱與議員舉行座談。（鍾佳濱服務處提供）

屏東竹農燒竹材屢遭環保局開罰，立委鍾佳濱、縣議員李世斌、方一祥、梁育慈今天舉辦「綠竹筍農業廢棄物處理問題說明會」，邀請農糧署等相關單位宣導農業剩餘資源循環再利用，不過竹農群情激憤，紛紛要求改善前先給予勸導期，不要直接開罰。鍾佳濱籲請竹農成立產銷班，他將向中央爭取補助改善，以解決困擾問題。

屏東縣竹筍種植面積318公頃，海豐地區佔約80公頃，為屏東縣最重要的綠竹筍產地，近年持續推展真空包裝增加銷量，但剩餘竹材處理不易，對產業發展構成隱憂。隨著環保意識抬頭，農民就地焚燒剩餘竹材，紛紛遭到檢舉開罰，農民紛紛要求環保局以勸導代替開罰單，否則竹農只好將廢竹枝載到縣政府。

李世斌等議員呼籲環保局先勸導，不要直接開罰單，海豐當地市民代表古富財及里長希望研議解決方案，避免空氣污染及農民受罰。

農糧署說，嘉義縣大林鎮建置竹材循環場，除了可將剩餘竹材破碎造粒為生質能燃料，細破碎後的竹屑也可作為蕈菇類栽培的原料，將竹材破碎後集中清運至循環場域加值化利用。

鍾佳濱表示，過去農民疏伐後的老竹作為廢棄物，只能焚燒或花錢清運，現在隨著環境永續的意識提升，剩餘竹材的資源化再利用，不只解決環境問題，同時創造新的經濟價值，要求農糧署、縣府合作輔導農民，竹農成立產銷班，他將向中央爭取補助經費，解決長期困擾竹農的廢竹枝處理問題。

廢竹焚燒被罰竹農不滿，立委鍾佳濱與議員舉行座談，研議解決之道。（鍾佳濱服務處提供）

