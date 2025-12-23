為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廢竹焚燒被罰竹農不滿 立委鍾佳濱與議員提循環再利用解方

    2025/12/23 18:59 記者葉永騫／屏東報導
    廢竹焚燒被罰竹農不滿，立委鍾佳濱與議員舉行座談。（鍾佳濱服務處提供）

    廢竹焚燒被罰竹農不滿，立委鍾佳濱與議員舉行座談。（鍾佳濱服務處提供）

    屏東竹農燒竹材屢遭環保局開罰，立委鍾佳濱、縣議員李世斌、方一祥、梁育慈今天舉辦「綠竹筍農業廢棄物處理問題說明會」，邀請農糧署等相關單位宣導農業剩餘資源循環再利用，不過竹農群情激憤，紛紛要求改善前先給予勸導期，不要直接開罰。鍾佳濱籲請竹農成立產銷班，他將向中央爭取補助改善，以解決困擾問題。

    屏東縣竹筍種植面積318公頃，海豐地區佔約80公頃，為屏東縣最重要的綠竹筍產地，近年持續推展真空包裝增加銷量，但剩餘竹材處理不易，對產業發展構成隱憂。隨著環保意識抬頭，農民就地焚燒剩餘竹材，紛紛遭到檢舉開罰，農民紛紛要求環保局以勸導代替開罰單，否則竹農只好將廢竹枝載到縣政府。

    李世斌等議員呼籲環保局先勸導，不要直接開罰單，海豐當地市民代表古富財及里長希望研議解決方案，避免空氣污染及農民受罰。

    農糧署說，嘉義縣大林鎮建置竹材循環場，除了可將剩餘竹材破碎造粒為生質能燃料，細破碎後的竹屑也可作為蕈菇類栽培的原料，將竹材破碎後集中清運至循環場域加值化利用。

    鍾佳濱表示，過去農民疏伐後的老竹作為廢棄物，只能焚燒或花錢清運，現在隨著環境永續的意識提升，剩餘竹材的資源化再利用，不只解決環境問題，同時創造新的經濟價值，要求農糧署、縣府合作輔導農民，竹農成立產銷班，他將向中央爭取補助經費，解決長期困擾竹農的廢竹枝處理問題。

    廢竹焚燒被罰竹農不滿，立委鍾佳濱與議員舉行座談，研議解決之道。（鍾佳濱服務處提供）

    廢竹焚燒被罰竹農不滿，立委鍾佳濱與議員舉行座談，研議解決之道。（鍾佳濱服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播