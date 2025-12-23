為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    德修宮清寒獎助學金 4年幫助4000人發出1185萬元

    2025/12/23 18:14 記者謝武雄／桃園報導
    德修宮慈善文教基金會上、下學期都會發出清寒獎學金，這學期共發出460名學生、138萬元獎學金，市長張善政與學校及德修宮人員合影。（記者謝武雄攝）

    德修宮慈善文教基金會上、下學期都會發出清寒獎學金，這學期共發出460名學生、138萬元獎學金，市長張善政與學校及德修宮人員合影。（記者謝武雄攝）

    由春虹建設董事長黃正園號召成立的「德修宮慈善文教基金會」，每年上、下學期都會提供桃園市各公立高中清寒學生獎學金3000元，114年度上學期共有19所學校提出申請，申請460個名額全部核准，共發出138萬元，今上午在市府舉行授獎儀式，教育局長劉仲成表示，德修宮4年來已嘉惠近4000名學生，累計捐助1185萬元，幫助桃園學子克服困境，持續追求學業與夢想。

    頒獎典禮在市府會議室舉行，19所學校代表也到場領取獎學金，大溪高中及永豐高中受獎助學生特別透過影片代表全體受獎助學生表達感謝，強調獎學金不僅減輕經濟壓力，更是一份鼓勵與肯定，將化為持續精進學業、勇敢向前的動力，期許未來有能力時，將這份善意回饋社會。

    德修宮慈善文教基金會執行長郭麗華表示，為了讓弱勢家庭學生讀書無後顧之憂，基金會完全授權學校，只要學校提報的名額都會核准，而且沒有上限，每學期發放讓學生更能彈性應用，也感謝各校校長與師長的用心陪伴，讓學生在關愛中成長，未來基金會除定期頒發獎助學金外，也將持續協助有特殊困境的學生，共同守護教育根基。

    市長張善政致詞時表示，德修宮慈善文教基金會長年於每年上、下半年捐助清寒獎助學金，每年嘉惠近千名學生，關懷桃園弱勢學子，協助學生減輕經濟壓力，讓孩子安心向學，感謝執行長郭麗華、副執行長廖萬全及團隊的長期付出，期勉受獎學生善用資源、精進自我，未來學有所成後回饋社會。

