為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃機耶誕音樂會 邀旅客在悠揚樂聲中享受音樂與美食雙重饗宴

    2025/12/23 17:24 記者朱沛雄／桃園機場報導
    新東陽下午在桃園國際機場第一航廈舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」音樂會，金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」，以悠揚旋律引領旅客走入輕鬆愜意的午後時光。（記者朱沛雄攝）

    新東陽下午在桃園國際機場第一航廈舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」音樂會，金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」，以悠揚旋律引領旅客走入輕鬆愜意的午後時光。（記者朱沛雄攝）

    耶誕佳節將至，新東陽今天下午在桃園國際機場第一航廈3樓北側商場舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」音樂會，邀請金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」，以慵柔旋律引領旅客走入輕鬆愜意的午後時光。

    新東陽指出，丹丹猫猫是由時髦創作女聲aDAN薛詒丹攜手提琴音樂人Miao Miao Flow於2024年共組的限定組合，曲風融合電子、R&B 與 Pop 等多元元素，展現獨具風格的音樂樣貌。

    除了精彩的音樂演出，活動現場亦有桃園知名甜點工作室－貝禮芙法式手工甜點Belles Vacances準備的多款精緻點心，邀請旅客在悠揚樂聲中享受音樂與美食雙重饗宴。

    新東陽下午在桃園國際機場第一航廈舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」音樂會，讓旅客享受輕鬆愜意的午後時光。（記者朱沛雄攝）

    新東陽下午在桃園國際機場第一航廈舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」音樂會，讓旅客享受輕鬆愜意的午後時光。（記者朱沛雄攝）

    新東陽下午在桃園國際機場第一航廈舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」音樂會，邀請金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」表演。（記者朱沛雄攝）

    新東陽下午在桃園國際機場第一航廈舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」音樂會，邀請金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」表演。（記者朱沛雄攝）

    金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」以悠揚旋律引領旅客走入輕鬆愜意的午後時光。（記者朱沛雄攝）

    金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」以悠揚旋律引領旅客走入輕鬆愜意的午後時光。（記者朱沛雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播