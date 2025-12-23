桃機耶誕音樂會 邀旅客在悠揚樂聲中享受音樂與美食雙重饗宴

新東陽下午在桃園國際機場第一航廈舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」音樂會，金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」，以悠揚旋律引領旅客走入輕鬆愜意的午後時光。（記者朱沛雄攝）

耶誕佳節將至，新東陽今天下午在桃園國際機場第一航廈3樓北側商場舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」音樂會，邀請金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」，以慵柔旋律引領旅客走入輕鬆愜意的午後時光。

新東陽指出，丹丹猫猫是由時髦創作女聲aDAN薛詒丹攜手提琴音樂人Miao Miao Flow於2024年共組的限定組合，曲風融合電子、R&B 與 Pop 等多元元素，展現獨具風格的音樂樣貌。

除了精彩的音樂演出，活動現場亦有桃園知名甜點工作室－貝禮芙法式手工甜點Belles Vacances準備的多款精緻點心，邀請旅客在悠揚樂聲中享受音樂與美食雙重饗宴。

