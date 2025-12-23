桃市副議長李曉鐘捐萬斤柳丁做愛心 18年如一日

桃園市副議長李曉鐘已經連續18年，捐贈萬斤柳丁給弱勢團體。（記者謝武雄攝）

桃園市議會副議長李曉鐘18年前因緣際會獲悉雲林柳丁滯銷，遂發動好友購買捐贈弱勢團體，之後李曉鐘透過與農民契作方式採購雲林柳丁，交由市府社會局分送至社福機構及安家食物銀行，李曉鐘今開著大貨車載著1萬斤柳丁到場展現行動力，由副市長王明鉅代表接受，即將接棒李曉鐘的女兒李凱倫也現身，表明將延續父親愛心義舉。

為強調行動力，李曉鐘親自開著貨車載著1萬斤的柳丁到桃園區皇家薇庭捐贈現場，社會局媒合的社福機構也派員到場直接領取物資；社會局長陳寶民表示，李曉鐘自2007年起持續推動「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，至今已邁入第18年，市府目前於全市南北各區設有20幾處安家實物銀行，協助媒合與分送物資，有意願捐贈物資的民眾及單位，連絡電話03-3350628，或連結「做好事公益平台」，24小時都能便利做好事。

請繼續往下閱讀...

李曉鐘說，18年前到雲林古坑拜訪朋友，聽到果農反映收成不敷成本，因而決定以契作方式向果農採購，再將柳丁送至桃園弱勢團體，讓果農與弱勢族群都能受益，今年已經第18年了，也希望藉此發揮拋磚引玉作用，吸引更多社會善心力量投入關懷行列。

王明鉅表示，李曉鐘長年投入桃園社會公益，已連續18八年發起萬斤柳丁捐贈行動，透過與農民契作採購柳丁，也感謝副議長的公益行動，讓溫暖善意傳遞桃園角落。

桃園市副議長李曉鐘已經連續18年，捐贈萬斤柳丁給弱勢團體。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法