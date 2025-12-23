為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市副議長李曉鐘捐萬斤柳丁做愛心 18年如一日

    2025/12/23 17:15 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市副議長李曉鐘已經連續18年，捐贈萬斤柳丁給弱勢團體。（記者謝武雄攝）

    桃園市副議長李曉鐘已經連續18年，捐贈萬斤柳丁給弱勢團體。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會副議長李曉鐘18年前因緣際會獲悉雲林柳丁滯銷，遂發動好友購買捐贈弱勢團體，之後李曉鐘透過與農民契作方式採購雲林柳丁，交由市府社會局分送至社福機構及安家食物銀行，李曉鐘今開著大貨車載著1萬斤柳丁到場展現行動力，由副市長王明鉅代表接受，即將接棒李曉鐘的女兒李凱倫也現身，表明將延續父親愛心義舉。

    為強調行動力，李曉鐘親自開著貨車載著1萬斤的柳丁到桃園區皇家薇庭捐贈現場，社會局媒合的社福機構也派員到場直接領取物資；社會局長陳寶民表示，李曉鐘自2007年起持續推動「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，至今已邁入第18年，市府目前於全市南北各區設有20幾處安家實物銀行，協助媒合與分送物資，有意願捐贈物資的民眾及單位，連絡電話03-3350628，或連結「做好事公益平台」，24小時都能便利做好事。

    李曉鐘說，18年前到雲林古坑拜訪朋友，聽到果農反映收成不敷成本，因而決定以契作方式向果農採購，再將柳丁送至桃園弱勢團體，讓果農與弱勢族群都能受益，今年已經第18年了，也希望藉此發揮拋磚引玉作用，吸引更多社會善心力量投入關懷行列。

    王明鉅表示，李曉鐘長年投入桃園社會公益，已連續18八年發起萬斤柳丁捐贈行動，透過與農民契作採購柳丁，也感謝副議長的公益行動，讓溫暖善意傳遞桃園角落。

    桃園市副議長李曉鐘已經連續18年，捐贈萬斤柳丁給弱勢團體。（記者謝武雄攝）

    桃園市副議長李曉鐘已經連續18年，捐贈萬斤柳丁給弱勢團體。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播