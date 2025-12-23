為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    就差一點點！他吃饅頭夾蛋稱「險吞刀片」 驚悚照曝光......

    2025/12/23 17:51 即時新聞／綜合報導
    高雄一位民眾吃饅頭夾蛋驚見刀片。（Threads網友@ggggg_0730授權使用）

    高雄一位民眾吃饅頭夾蛋驚見刀片。（Threads網友@ggggg_0730授權使用）

    高雄一名男子近日在某間永和豆漿店點宵夜吃，吃到一半竟發現餐點藏了一塊刀片，讓他當場嚇壞，拍下PO網後吸引數十萬名網友關注。今天（23日）高市衛生局到當事店家稽查，業者否認餐點發現的刀片是店內所有，衛生局正進一步調閱監視器釐清。

    高雄一位健身教練昨天晚上在Threads上分享照片和影片，表示他在某間永和豆漿店點了一顆饅頭夾蛋，才咬一口就發現蛋裡面暗藏一塊銀色的異物，拿出來仔細一看竟然是一個斷掉的剪刀刀片，長度約莫一枚10元硬幣的直徑，讓他當場嚇傻，想到差一點點就把刀片吞下肚，就冒了一身冷汗。

    原PO透露，他後續有打電話給店家反應，但接聽的人一名員工阿姨，搞不清楚狀況，還一副不要緊的口氣，甚至反過來指責原PO很奇怪，「說她們店開50年了，只有我有這個問題」，他聽了又氣又無奈，請對方轉達老闆，讓老闆再回電給他。原PO向本報表示，到現在都沒接到業者回電做出解釋。

    這件事曝光後隨即掀起熱議， 「那是你命大欸，太危險了吧，一定要通報！」、「這不能原諒，如果你吃到割傷或捅破食道或胃怎麼辦，最嚴重是捅到支氣管……」、「像我都直接吞的人……沒辦法想像卡在食道還是怎樣，好可怕，很誇張」、「這個太離譜了吧」、「還好沒吞下去欸，吞下去後果不堪設想」。

    而今天高市衛生局獲報至當事店家稽查，現場檢視煎蛋無異物，作業區內現有3支剪刀外觀也均完整無破損情形，業者宣稱店內的剪刀都是用來剪蛋餅或油條，民眾PO的照片並非該店所有。衛生局正進一步調閱錄影器監視釐清，倘若查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》第15條1項暨第44條規定，裁罰新台幣至少6萬元罰鍰。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見：高市左營某餐飲店饅頭夾蛋疑含剪刀斷片 衛局稽查、業者否認

    高雄一位民眾吃饅頭夾蛋驚見刀片。（Threads網友@ggggg_0730授權使用）

    高雄一位民眾吃饅頭夾蛋驚見刀片。（Threads網友@ggggg_0730授權使用）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播