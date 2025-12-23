就差一點點！他吃饅頭夾蛋稱「險吞刀片」 驚悚照曝光......

高雄一位民眾吃饅頭夾蛋驚見刀片。（Threads網友@ggggg_0730授權使用）

高雄一名男子近日在某間永和豆漿店點宵夜吃，吃到一半竟發現餐點藏了一塊刀片，讓他當場嚇壞，拍下PO網後吸引數十萬名網友關注。今天（23日）高市衛生局到當事店家稽查，業者否認餐點發現的刀片是店內所有，衛生局正進一步調閱監視器釐清。

高雄一位健身教練昨天晚上在Threads上分享照片和影片，表示他在某間永和豆漿店點了一顆饅頭夾蛋，才咬一口就發現蛋裡面暗藏一塊銀色的異物，拿出來仔細一看竟然是一個斷掉的剪刀刀片，長度約莫一枚10元硬幣的直徑，讓他當場嚇傻，想到差一點點就把刀片吞下肚，就冒了一身冷汗。

原PO透露，他後續有打電話給店家反應，但接聽的人一名員工阿姨，搞不清楚狀況，還一副不要緊的口氣，甚至反過來指責原PO很奇怪，「說她們店開50年了，只有我有這個問題」，他聽了又氣又無奈，請對方轉達老闆，讓老闆再回電給他。原PO向本報表示，到現在都沒接到業者回電做出解釋。

這件事曝光後隨即掀起熱議， 「那是你命大欸，太危險了吧，一定要通報！」、「這不能原諒，如果你吃到割傷或捅破食道或胃怎麼辦，最嚴重是捅到支氣管……」、「像我都直接吞的人……沒辦法想像卡在食道還是怎樣，好可怕，很誇張」、「這個太離譜了吧」、「還好沒吞下去欸，吞下去後果不堪設想」。

而今天高市衛生局獲報至當事店家稽查，現場檢視煎蛋無異物，作業區內現有3支剪刀外觀也均完整無破損情形，業者宣稱店內的剪刀都是用來剪蛋餅或油條，民眾PO的照片並非該店所有。衛生局正進一步調閱錄影器監視釐清，倘若查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》第15條1項暨第44條規定，裁罰新台幣至少6萬元罰鍰。

