前進南澳蓬萊國小 李棟樑帶物資送暖勉勤奮向學

軍友社榮譽理事長李棟樑與蓬萊國小師生合影。（軍聞社提供）

軍人之友社榮譽理事長暨財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會董事長的李棟樑，除了走訪國軍各營區勞軍，也持續挺進偏鄉學校。「軍聞社」報導，李棟樑今日前往宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國小關懷慰問，肯定學生們用心向學，以及老師們的偉大付出，使偏鄉學校的學童，能獲得完善的教育品質。

軍聞社報導，李棟樑上午由懷恩基金會執行長許瑞成、會統企業副董事長李啟銘及陳玲基金會執行長沈耀國等人陪同，前往宜蘭縣蓬萊國小，逐一與小學生及師長互動，除獻上滿滿的關懷與鼓勵及捐贈物資，並以「懷恩基金會及陳玲基金會」名義，致贈學校校務發展基金，場面活潑且溫馨。

蓬萊國小校長彭佳志表示，感謝李棟樑長期關懷偏鄉教育並提供學校許多資源，不僅以實際行動支持學校發展，更以溫暖與愛心鼓勵師生，讓孩子們深刻感受到社會的關懷與力量。他與師長們也勉勵全體學生，要以李棟樑為榜樣，學習「掌心向下」的精神，將來有能力時也能回饋社會，幫助有需要的人，傳遞這份愛與關懷。

報導指，李棟樑最後與全體師生合影，同時他也特別關心偏遠地區學校在教學上的資源與需求，對投入偏鄉地區教育工作的全體人員加油打氣，並致上崇高敬意與謝忱。

