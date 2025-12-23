耶誕送暖 昇恒昌基金會機場頒學童獎助學金

小朋友在提袋上貼上耶誕貼紙，相當開心。（昇恒昌提供）

耶誕節前夕，昇恒昌基金會化身耶誕老人，今（23）日在高雄國際機場舉辦「照亮星光．讓愛轉動」高雄機場耶誕活動暨獎助學金頒獎典禮，邀請鄰近航站的三校131名國小學童參觀機場、手作耶誕提袋，並頒發每人2500元獎助學金，難得進入機場的學童看到飛機驚呼連連，笑臉盈盈。

昇恒昌基金會自2009年起敦親睦鄰，獎助小港區華山、坪頂國小及旗津區中洲國小學童，17年來累積頒發逾600萬元獎助學金，超過2000人次受惠；此外基金會也提供3所學校每年5萬元急難救助金，作為校方協助學童度過緊急難關的重要支持。

就讀中洲國小的恩恩因罹患水腦症，已歷經三次大型手術，儘管手術與病情讓她學習進度落後，但她從不因此氣餒，堅定向學；華山國小的小傑總以好成績回報獨自撐起家庭的母親，他感謝獎助學金能讓自己添購參考書並減輕家中負擔，他期許自己未來有能力也要助人。

受獎學童進入機場參觀特色候機室及各項機場公共設施，許多首次踏入國門的學童一路驚喜連連，基金會也準備麋鹿、耶誕老人等耶誕元素的造型小提袋，讓孩童發揮創意，貼上耶誕貼紙，用小提袋裝滿糖果；來自高雄在地的阿卡貝拉樂團「Fantasia」也在現場帶來溫暖的耶誕組曲，還有魔術師帶來耶誕魔術show。

三所國小校長感謝基金會長期作為受獎學童們的堅強後盾，高雄國際航空站主任王郁珍也到場勉勵學童，場面溫馨。

學童看到飛機，驚呼不已。（昇恒昌提供）

學童在志工帶領下認識國際機場，驚喜連連。（昇恒昌提供）

昇恒昌在高雄機場舉辦耶誕送暖，場面溫馨。（昇恒昌提供）

