為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    耶誕送暖 昇恒昌基金會機場頒學童獎助學金

    2025/12/23 17:10 記者洪臣宏／高雄報導
    小朋友在提袋上貼上耶誕貼紙，相當開心。（昇恒昌提供）

    小朋友在提袋上貼上耶誕貼紙，相當開心。（昇恒昌提供）

    耶誕節前夕，昇恒昌基金會化身耶誕老人，今（23）日在高雄國際機場舉辦「照亮星光．讓愛轉動」高雄機場耶誕活動暨獎助學金頒獎典禮，邀請鄰近航站的三校131名國小學童參觀機場、手作耶誕提袋，並頒發每人2500元獎助學金，難得進入機場的學童看到飛機驚呼連連，笑臉盈盈。

    昇恒昌基金會自2009年起敦親睦鄰，獎助小港區華山、坪頂國小及旗津區中洲國小學童，17年來累積頒發逾600萬元獎助學金，超過2000人次受惠；此外基金會也提供3所學校每年5萬元急難救助金，作為校方協助學童度過緊急難關的重要支持。

    就讀中洲國小的恩恩因罹患水腦症，已歷經三次大型手術，儘管手術與病情讓她學習進度落後，但她從不因此氣餒，堅定向學；華山國小的小傑總以好成績回報獨自撐起家庭的母親，他感謝獎助學金能讓自己添購參考書並減輕家中負擔，他期許自己未來有能力也要助人。

    受獎學童進入機場參觀特色候機室及各項機場公共設施，許多首次踏入國門的學童一路驚喜連連，基金會也準備麋鹿、耶誕老人等耶誕元素的造型小提袋，讓孩童發揮創意，貼上耶誕貼紙，用小提袋裝滿糖果；來自高雄在地的阿卡貝拉樂團「Fantasia」也在現場帶來溫暖的耶誕組曲，還有魔術師帶來耶誕魔術show。

    三所國小校長感謝基金會長期作為受獎學童們的堅強後盾，高雄國際航空站主任王郁珍也到場勉勵學童，場面溫馨。

    學童看到飛機，驚呼不已。（昇恒昌提供）

    學童看到飛機，驚呼不已。（昇恒昌提供）

    學童在志工帶領下認識國際機場，驚喜連連。（昇恒昌提供）

    學童在志工帶領下認識國際機場，驚喜連連。（昇恒昌提供）

    昇恒昌在高雄機場舉辦耶誕送暖，場面溫馨。（昇恒昌提供）

    昇恒昌在高雄機場舉辦耶誕送暖，場面溫馨。（昇恒昌提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播