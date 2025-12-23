出國注意！3000劑「流腦疫苗」免費施打 接種時間曝光

疾病管制署發言人、副署長林明誠。（疾管署提供）

為降低國人出國旅遊及境外感染風險，疾病管制署發言人、副署長林明誠今（23日）宣布，將釋出效期至2026年1月31日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗約3000劑，並於2026年1月1日至1月31日期間，開放民眾前往全國32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗藥品費，名額有限，用完為止。林明誠指出，此舉除可提升疫苗使用效益，也有助減輕未來境外染病後的防疫與醫療負擔。

林明誠說明，凡有接種需求的民眾，可攜帶健保卡及護照（或影本），至旅遊醫學門診掛號，由醫師進行風險評估後接種，並可依需求申請開立「國際預防接種證明書」（俗稱黃皮書）。黃皮書費用依規定收取，首次補證為210元，加簽為160元，至於醫院掛號費與診察費，則依各醫院規定辦理。他提醒，此次免疫苗費用僅限指定效期與批號的疫苗，若3000劑提前用罄，將改用新批號疫苗並恢復收費，每劑費用為1525元。為利疫苗調度，建議有需求的民眾提早向合約醫院預約，並於期限內完成接種。

流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌引起的急性傳染病，好發於每年11月至隔年3月的冬春季節，主要透過接觸患者喉嚨或鼻腔分泌物，或吸入咳嗽、打噴嚏產生的飛沫而感染，潛伏期約2至10天。林明誠說，初期症狀包括發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直，嚴重者可能出現出血性皮疹、精神錯亂、昏迷或抽搐，需即時給予抗生素治療，否則恐危及生命。

林明誠表示，流行性腦脊髓膜炎為全球性疾病，其中以撒哈拉沙漠以南、橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」為主要流行區域，人口密集或大型活動場合也容易造成傳播。沙烏地阿拉伯政府即規定，前往朝覲者須完成接種並出示黃皮書。疫苗接種後約7至10天可產生保護力，保護效果可維持約5年，若長期處於高風險環境，建議每5年追加接種1劑。

他呼籲，計畫前往高風險國家或參與大型集會活動的民眾，務必提前評估自身需求，把握此次免疫苗費用的接種機會，為旅途安全多一層保障。

