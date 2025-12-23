為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明年本島最早迎曙光6:35在恆春龍坑 氣象署公布各地日落日出時間

    2025/12/23 16:46 記者吳亮儀／台北報導
    龍坑的崩崖及群礁景致壯闊。（墾管處提供）

    龍坑的崩崖及群礁景致壯闊。（墾管處提供）

    中央氣象署今天（23日）公布今年最後各地日沒、明年首個日出時間表，離島最早的日出在台東縣蘭嶼，本島平地最早日出在屏東恆春的「龍坑」，清晨6時35分迎曙光。

    氣象署今天公布各地的景點日出日沒時間，並指出，台灣仍有許多優美的觀賞日出日沒地點，可參考表中鄰近景點提前數分鐘前往觀看。氣象署提醒，日出日沒時刻是指在大氣條件平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接的時刻。

    氣象署指出，實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早，或是日沒會延後。

    氣象署也做科普，什麼是「曙暮光」？氣象署指出，在日出之前或日沒之後，太陽在地平線之下的部分時間，天空常會呈現迷人的曙光與暮光，這時地球的高層大氣依然為太陽光所照射，高層大氣將部分的陽光反射至地面，使得地面的觀察者所見的天空或周遭環境並未完全黑暗，此稱為曙暮光（twilight）。

    中央氣象署今天公布各地今年最後日沒、明年第一個日出時刻表。（氣象署提供）

    中央氣象署今天公布各地今年最後日沒、明年第一個日出時刻表。（氣象署提供）

    中央氣象署今天公布各地今年最後日沒、明年第一個日出時刻表。（氣象署提供）

    中央氣象署今天公布各地今年最後日沒、明年第一個日出時刻表。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播