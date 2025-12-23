明年本島最早迎曙光6:35在恆春龍坑 氣象署公布各地日落日出時間

龍坑的崩崖及群礁景致壯闊。（墾管處提供）

中央氣象署今天（23日）公布今年最後各地日沒、明年首個日出時間表，離島最早的日出在台東縣蘭嶼，本島平地最早日出在屏東恆春的「龍坑」，清晨6時35分迎曙光。

氣象署今天公布各地的景點日出日沒時間，並指出，台灣仍有許多優美的觀賞日出日沒地點，可參考表中鄰近景點提前數分鐘前往觀看。氣象署提醒，日出日沒時刻是指在大氣條件平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接的時刻。

氣象署指出，實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早，或是日沒會延後。

氣象署也做科普，什麼是「曙暮光」？氣象署指出，在日出之前或日沒之後，太陽在地平線之下的部分時間，天空常會呈現迷人的曙光與暮光，這時地球的高層大氣依然為太陽光所照射，高層大氣將部分的陽光反射至地面，使得地面的觀察者所見的天空或周遭環境並未完全黑暗，此稱為曙暮光（twilight）。

中央氣象署今天公布各地今年最後日沒、明年第一個日出時刻表。（氣象署提供）

