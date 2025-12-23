中捷綠線3天2出包 議員轟營運不穩、風險控管亮紅燈

中捷綠線3天內發生兩2次故障停駛，12月20日上午發生列車電池異常，昨（22）晚又出現電力異常導致全線停駛近3小時。（民眾提供）

台中捷運3天內發生2次故障停駛，12月20日上午發生列車電池異常，昨（22）晚又出現電力異常導致全線停駛3小時。台中市議員表示，這已不只是單一突發事件，已是營運穩定度與風險控管的警訊。

中捷20日上午6時44分一列列車在文心森林公園站故障，延誤約18分鐘，期間水安宮站到大慶站單線雙向運輸，將近50分鐘後才排除狀況；昨晚7時23分，文華高中站到高鐵台中站間電力異常，全線暫停營運，中捷出動大客車接駁旅客，10時10分排除狀況，全線停駛近3小時，影響29班次、4800人。

北屯區市議員曾朝榮表示，中捷綠線在短短幾天內，先是20日上午列車在文心森林公園站故障，22日晚間又發生電力異常、全線停駛近3小時，這已不只是單一突發事件，而是營運穩定度與風險控管的警訊。

曾朝榮要求中捷針對電力系統、列車設備進行全面檢修，同時檢討停駛時的替代運輸與現場管理流程，不能每次出狀況都讓乘客「自己想辦法」，市府必須拿出更成熟、可被信任的營運管理能力。

南屯區議員何文海要求市府與中捷儘速說清楚原因、責任與改善時程，全面檢視電力與維修管理機制。捷運安全沒有任何容錯空間，尤其台北才發生捷運車站傷人事件 市民需要的是確實的安全與保障，是事前防範，不是事後交代。

