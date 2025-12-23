為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    不是童話！這家醫院連續20年送出逾2萬份聖誕禮物

    2025/12/23 16:25 記者張聰秋／彰化報導
    秀傳醫療體系感謝社會各界每年踴躍參與耶誕圓夢計劃，共同成為孩子的聖誕老人，讓小小心願得以成真，帶來愛與希望，讓夢想持續發光。（秀傳提供）

    後（25）天就是聖誕節了，聖誕的魔法會為大家帶來一整年的好運與奇蹟！由秀傳醫療體系發起的「秀傳耶誕圓夢計劃」第20年了，院方今（23）天在彰化秀傳醫院舉辦送禮物活動，邀請職棒球星劉時豪、呂詠臻共同見證，今年成功募集1220份禮物，送到22家受贈單位經濟弱勢與身障朋友手中，讓原本難以達成的心願瞬間化為驚喜。

    5歲的「慢飛天使」小雨，來自聖家啟智中心。因發展遲緩需長期接受早療教育，加上家境困難，童年幾乎沒有像樣的玩具。今天她意外收到夢寐以求的「有聲甜甜圈商店遊戲組」，興奮地當場玩了起來。老師表示，這份禮物不僅是玩具，更能讓小雨在模擬互動中練習語言表達，透過遊戲建立難得的自信心。

    受助者之一的喜樂保育院的地板滾球國手小婷，儘管因腦性麻痺必須與輪椅為伍，小婷仍憑藉毅力成為國家代表隊。過去出國比賽時，沉重的裝備讓人頭痛，今年她特別許願希望有一只耐用的旅行箱，當她收到堅固的行李箱時，高興的心情全寫在臉上，「以後出國比賽更方便了！」這份耶誕禮物讓她更能勇敢築夢。

    錫卿文教基金會執行長黃柏文指出，圓夢計劃20年來累計送出超過2萬份禮物。今年除了企業響應，更有電商平台與慈善會協助物流發送，讓社會大眾行善的種籽在各地散播開來。副執行長楊晴瑄分享送禮的喜悅並說，每一次親送禮物時看見孩子的笑容，都是團隊持續推動公益的重要動力。

