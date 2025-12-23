明年228連假離島航線 12/29上午9時開放訂位

明年228連假離島機票，將從12/29日起開放訂票。（記者吳亮儀攝）

明年228有3天連續假期，交通部民航局今天（23日）宣布，澎湖、金門、馬祖3個離島航線將提供1042架次，共計8萬913個座位數，並自12月29日（週一）上午9時起開放訂位。

明年228假期自2026年2月27日（週五）到3月1日（週日），有3天連假，民航局規劃2月26日（週四）到3月2日（週一）為航空疏運期，共計5天。民航局指出，228連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

請繼續往下閱讀...

在各航線運能提供方面，澎湖航線506架次、3萬6018個座位數；金門航線450架次、3萬8974個座位數；馬祖航線86架次、5921個座位數；3離島航線（不含澎湖-金門及澎湖-七美航線）共計提供1042架次、8萬913個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，228連假在尖峰時段2月26日至2月28日台灣出發往離島方向，以及2月28日至3月2日離島出發回台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制。

民航局指出，近期發現仍有旅客訂位未搭乘現象，由於連假期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前儘早通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法