    首頁 > 生活

    全教總點名校長侵害學生受教權 北科附工發聲明澄清

    2025/12/23 16:15 記者謝武雄／桃園報導
    桃學產指控，北科附工處理學生服儀爭議，已涉霸凌與不當管教。（記者謝武雄攝）

    桃園市各級學校產業工會（桃學產）今與全國教師工會總聯合會（全教總）、屏東縣教育產業工會（屏教產）召開聯合記者會；桃學產理事長陳俊裕指控，北科附工校長楊青山處理學生服儀爭議，已涉霸凌與不當管教，呼籲教育部調查楊青山不適任情形；校方則表示，學校處理上述事件過程均力求兼顧學生受教權益與教師專業自主，並無侵害師生權益情事。

    陳俊裕指控，楊青山處理學生服儀爭議事件，發生歧視學生自治組織運作，違反規定向學生收取費用，未依校務章則主持會議等，已嚴重侵害學生人格權與受教權，並損及教師專業自主與校園治理正當性。

    對此校方聲明稿表示，今年初學校有兩個學生自治團體之爭議，校長親自協調，事後已提案修訂 「學生自治組織輔導辦法」以助學生自治健全發展。

    至於「違反規定向學生收取費用」所指為113學年度上學期，學校業務單位經代收代辦會議審議收取學生班級費乙案，學校於該學期期末校務會議提案修訂學校代收代辦費用收取辦法並進行學生意願調查與退費。

    最後學校聲明指出，學校對於桃學產指陳事件處理過程均力求兼顧學生受教權 益與教師專業自主，絕無侵害師生權益情事，無端指控子虛烏有，學校推動校務革新的付出與努力不容抹煞。

