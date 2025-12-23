苗栗食品衛生分級評核頒獎 130家業者獲優級、良級認證

苗栗縣長鍾東錦頒發「優級」標章，給苑裡鎮漁香園港式餐廳業者洪建豐（右5）。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府衛生局為鼓勵食品業者落實自主管理、提升食品衛生與安全品質，今（23）日在縣府第一辦公大樓大廳舉行「今年度食品衛生管理分級評核」授獎典禮，今年參與評核業者有361家，共有130家業者通過評核，其中87家榮獲「優級」、43家獲「良級」，縣長鍾東錦逐一頒發標章，並期盼透過政府與民間的攜手合作，持續推動「安心飲食、在地消費」的良性循環，讓消費者吃得安心、業者做得開心。

苗縣府衛生局長楊文志指出，食品衛生管理分級評核由衛生局稽查人員依據「食品良好衛生規範（GHP）準則」進行實地評核，評核內容涵蓋從業人員衛生管理、原料與製程控管、硬體設施與用餐環境等多項指標，透過落實自主管理與授予分級標章，提供消費者選擇安心店家的參考，同時也協助業者提升品牌形象與經營競爭力。

楊文志表示，苗栗縣2020年獲得國際慢食組織認證，並於竹南、後龍、通霄及苑裡4個沿海鄉鎮推行慢魚運動，強調「懂魚、知魚、食當季、吃在地」的永續海岸發展，並打造「Miaoli Slow Fish」在地品牌。今年食品衛生管理分級評核活動結合苗栗慢魚海岸共同推動，共有36家餐飲業者參與，獲頒優良獎章業者有24家，展現餐飲業者對食品安全衛生的重視與承諾。頒獎現場亦邀請6家評核獲獎業者，展示自家特色海鮮料理，分享經營餐飲的用心及對食品衛生的重視。

鍾東錦指出，民以食為天，食品安全是整個社會相當重要的一環，除感謝合格業者對食品衛生安全所做的努力，也勉勵縣內其他業者一起營造符合衛生安全標準的用餐環境，及美味營養的食品，讓鄉親及國人來苗栗都能吃得健康、安心，也歡迎民眾多選擇榮獲優良標章的食品業者，支持在地、守護健康。獲評核通過的130家業者名單請上「最新消息」。

苗栗縣苑裡鎮心雕灶咖（左6）獲苗栗縣政府衛生局食品衛生管理分級「優級」，縣長鍾東錦（左5）頒發標章。（記者張勳騰攝）

現場邀請推行慢魚運動評核獲獎業者，展示自家特色海鮮料理。（記者張勳騰攝）

