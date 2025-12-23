為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中交通局攜手科博館 西區多處路口推出「耶誕版行人號誌」

    2025/12/23 16:04 記者蘇金鳳／台中報導
    市府與科博館周邊3處路口，推出期間限定的耶誕版行人號誌。（市府提供）

    本週四就是耶誕節，台中市政府交通局攜手國立自然科學博物館，共同為台中街頭注入濃濃節慶氣氛，在西區多處重要路口推出期間限定的「耶誕版行人號誌」，替深受市民喜愛的草悟道小狗與恐龍行人號誌動畫戴上可愛的耶誕帽，讓行人過馬路時，也能感受到城市送上的溫馨祝福與小驚喜。

    交通局表示，活動由交通局與科博館跨域合作，選定人潮密集、觀光動線重要的西區路口實施，包括台灣大道與館前路口、館前路與博館路口，以及公益路與館前路口等3處。交通局指出，這些路口鄰近草悟道、勤美綠園道及科博館，是市民日常通行與旅客造訪台中的重要節點；透過行人號誌的節慶變裝，讓原本制式的交通設施成為街頭風景的一部分，增添城市記憶點。

    交通局表示，草悟道小狗與恐龍行人號誌自推出以來，成功吸引民眾目光，不僅提升行人等候號誌時的趣味性，也有助於加強行人對號誌變化的注意力，兼顧交通安全與城市美感。

    科博館指出，恐龍元素向來深受大小朋友喜愛，透過與交通局的跨域合作，將博物館的教育與趣味形象延伸至城市街頭，不僅拉近公共設施與民眾的距離，也讓更多人願意停下腳步，發現城市中的巧思與驚喜。

