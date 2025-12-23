新北「圓夢D-Maker」從關懷特教生到環保 5組高中職生提案獲3萬基金

第3屆「新北圓夢D-Maker計畫」決選5組獲獎師生團隊合影。（記者黃政嘉攝）

新北市教育局主辦第3屆「新北圓夢D-Maker計畫」今天揭曉決選5組高中職生獲獎團隊，包括光復高中學生教特教生打籃球、樹人家商餐飲管理科學生以廢油做肥皂等5校提案脫穎而出，將創意轉化為可落地的行動方案，每隊可獲3萬元圓夢基金，並進入半年的實作階段，展現新北青年實踐力。

今天在新北市青職基地公布最終5組獲獎團隊，包含光復高中的「籃球傳愛 夢想助攻」、樹人家商「油你真好」、三民高中「跨越賽道 重塑未來」、瑞芳高工「礦鄉映像」、樹林高中「Dreamlight Access」；15組青年團隊歷經約半年的提案培力，歷經初審及複審的提案報告，幫助學生將想法逐步轉化為具可行性的行動方案。

光復高中參賽隊長張秉穎表示，因跟夥伴都喜歡打籃球，所以透過提案，到新北偏鄉學校教特教生打籃球，從運球方式教起，陪伴關懷他們。

樹人家商餐飲管理科參賽學生黎詩蓉表示，在學校上課會產生廢油，因此利用廢油做成肥皂，為垃圾增加用處。

教育局長張明文致詞表示，此計畫以壯大夢想並實踐的精神，陪伴青年把腦中的好點子變成具體行動，他提點學生，邁向AI時代，AI永遠是種工具，AI取代不了人的創造力、夢想、想像，愈有歷練的人運用AI會更順手，怎麼善用這工具才是關鍵。

雜學校創辦人蘇仰志向學生分享，提案過程中，有沒有熱愛這件事才是最重要的，有無得獎一點都不重要，他說，各位學生的最大資產就是還年輕，只要沒有生命危險，鼓勵大家勇敢去做自己熱愛的事情。

新北市光復高中學生提案教特教生打籃球，獲評審肯定。（記者黃政嘉攝）

新北市樹人家商餐飲管理科學生提案以廢油做肥皂，獲評審肯定。（記者黃政嘉攝）

雜學校創辦人蘇仰志鼓勵學生勇敢去做自己熱愛的事情。（記者黃政嘉攝）

