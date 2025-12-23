斗南派出所舊廳舍修復 公所活化將成COS文創場域

位在斗南車站前的斗南派出所舊廳舍，斥資1680萬整修，將活化做為地方創生2.0計畫斗南COS產業場域。（記者黃淑莉攝）

斗南車站前文化地標—斗南派出所舊廳舍，斥資1680萬元修復，斗南鎮公所指出，公所已向雲縣警察局商借，做為與雲林科技大學合作辦理Cosplay產業推廣文創場域，帶動地方商圈活力及觀光發展。

斗南派出所舊廳舍建於1952年，建築主體採台日折衷樣式，外牆為洗石子、屋頂為特殊的四坡雨傘型，是戰後初期的建築工藝美學代表，縣府在2015年登錄為歷史建築。

因位在斗南車站正前方，除守護地方治安、交通，也常有旅客問路、尋人，甚至有旅客因沒錢坐車，向派出所員警借錢，空間狹窄、建築物老舊、漏水，斗南派出所在2020年遷到斗南分局廳舍現址。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，斗南派出所舊廳舍修復工程2023年啟動，針對結構加固與原貌修復，包含寄棟式屋架（雨傘架）的檢修與露明展示，窗戶採用越檜復原，2024年10月完工，並獲2025建築園冶獎—舊建築再生類肯定。

為讓民眾知道修復工作已完成，文觀處辦理《續﹒舊所—斗南古宅微策展》，透過實地走讀與空間影像紀錄，帶領民眾深入理解斗南街區的歷史演變。

斗南公所主祕盧瓊枝表示，斗南派出所舊廳舍管理單位為雲縣警察局，公所免費借用1年，做為地方創生2.0斗南COS產業推廣計畫場域，包括舉辦動漫展、COS競賽、工作坊等，另配合公所活動做展館，例如明年10月鐵道節等。

陳璧君說，斗南派出所舊廳舍活化也代表斗南文資廊帶成型，從斗南車站出發，串聯他里霧文化園區（舊倉庫群）、斗南派出所、斗南分局舊廳舍到斗南國小日式宿舍，很適合全家一起來趟文化旅遊。

