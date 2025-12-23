「暴發戶」還「倒楣戶」？ 民團推北宜高鐵全民參與網站

民團反對北宜高鐵。（「公民幫推」提供）

民團公民幫推、高鐵延伸宜蘭監督聯盟等民團今天（23日）宣布，推出「北宜高鐵命運好好玩」全民參與網站，全國民眾只要輸入自家地址，就可一鍵查詢自家與北宜高鐵計畫之間關聯性，包括自家地址是否位於高鐵預定路廊範圍、禁限建區，以及是否受到高鐵計畫的影響，讓全民都能理解這項公共建設計畫背後所必須付出的社會成本。

公民幫推、高鐵延伸宜蘭監督聯盟、守護宜蘭工作坊、台灣鐵路產業工會、實現會社等民間團體共同推出「北宜高鐵命運好好玩」全民參與網站。公民幫推秘書長方瀚賢表示，「北宜高鐵命運好好玩」網站內容整合了高鐵沿線路廊、禁限建範圍、特定區等資訊，以淺顯語言分類為七大類受影響的地址。

請繼續往下閱讀...

內容有包括北宜高鐵「暴發戶」、「限建戶」、「受災戶」、「漠視戶」、「絕緣戶」、「倒楣戶」以及「盤子戶」。全國民眾只要輸入自家地址，就可一鍵查詢自家與北宜高鐵計畫之間關聯性，包括自家地址是否位於高鐵預定路廊範圍、禁限建區，以及是否受到高鐵計畫的影響。

前交通部部長賀陳旦認為，台鐵公司化後，關鍵不是換招牌，而是把角色從「被動維持」轉為「主動治理」，以安全與準點為核心KPI，建立資產與路網的長期投資計畫，並用更透明的財務與績效管理換回社會信任。

他指出，東部運輸要改善，也應以台鐵提速、瓶頸改善與轉乘整合為主軸，讓公司化成為服務升級與永續經營的起點。高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘感嘆，原本研究多年的「台鐵南港至花蓮提速改善計畫」被突然改為「高鐵延伸宜蘭案」，相關可行性研究尚未完備就逕行進入環評，已違反《政府公共建設計畫先期作業實施要點》的基本程序，造成地方居民與公眾普遍質疑決策正當性。

康芳銘強調，任何重大公共建設都應建立在透明資訊、可比較的替代方案與完整公眾參與的基礎上。立法院早於2023年6月28日決議，要求交通部將『與高鐵路廊接近且採台鐵技術可行的直鐵方案』納入評估，但至今仍未落實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法