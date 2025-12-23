主張既成道路無證明！屏東市6米巷變2米 公所：敗訴難補救

屏東市廣東路272巷，6米寬變2米巷，私有地則掛牌出租。（記者葉永騫攝）

屏東市廣東路272巷原本是6米巷道，沒想到巷道含有一部分私有土地，大約3年前土地被法拍後，巷道的一部分成了私人土地，新地主向法院提出返還土地訴訟，屏東市公所因為早期沒有寫下捐地、使用權等相關證明，因此市公所被判敗訴，6米巷道變成2米巷道通行，全案恐難翻案。

位於屏東市千禧公園附近的廣東路372巷為6米巷道，由於是舊社區，該道路通行至少有30以上，沒想到大約3年前因為原地主所屬的土地及房地產被法院拍賣，這塊位於道路上大約10幾坪的土地在法拍時被新地主便宜買走，並向法院請求屏東市公所返還土地，雙方進行民事訴訟後，因為市公所無法提出原地主同意書或者捐地等相關證明，因此判決屏東市公所敗訴。

屏東市公所表示，272巷已經走了30年以上，附近居民也說該路是即成道路，市公所雖主張是既有道路，但法官認為沒有任何地主同意的相關文件，必須還地與民，市公所敗訴後還要恢復原狀，將佔用的道路柏油刨除，市公所只能遵照法院判決執行，也使得原本可以讓兩台車通行的6米巷變成只容機車通行的巷道，所幸後方約20~30戶仍可以從其他道路遶進來，只是變得相當的不便。

市公所工務課說明，這起案件在法院判決後已難以補救，雖然新地主訴訟勝了，但因為土地面積不大，無法蓋房子，只能出租使用，但租了一年仍然沒人承租。

屏東市廣東路272巷，原本汽車可以通行，現在只能通行機車。（記者葉永騫攝）

屏東市廣東路272巷住宅汽車得從其他地方出入。（記者葉永騫攝）

