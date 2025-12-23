攜手名設計師呈現「超越禮盒」 竹北伴手禮節開跑

新竹縣竹北市公所攜手國際知名設計師聶永真，為竹北伴手禮操刀，垂直型的立體名片「超越禮盒」今天亮相。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市公所攜手國際知名設計師聶永真，為竹北伴手禮操刀，垂直型的立體名片「超越禮盒」今天亮相，集結農產、食品、生活用品等在地特色店家，象徵竹北的高樓與多元、包容，今起1個月同步展開消費滿額加價兌換活動，明年1月3日還將在新竹市巨城舉辦展售會。

為推廣竹北在地特色產業，竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢以及多位代表、里長等，今天偕同聶永真共同宣布活動開跑。鄭朝方表示，此次合作非常榮幸，一個成熟的城市治理，硬體建設與文化建設都要兼籌並顧，並且善用設計來提高市民的生活感、幸福感與榮耀感。

請繼續往下閱讀...

聶永真表示，「超越禮盒」的設計核心不在於包裝美化，而在於建立一致的視覺系統，協助在地品牌說好自己的故事。設計的價值，是讓產品被理解、被記住，也被願意選擇，並透過整體識別與細節拿捏，呈現屬於竹北的生活風格與城市氣質。

「超越禮盒」內容集結多項竹北入選特色商品，包括田爸爸的米「春小麥」、竹北市農會推廣供銷中心「黑豆麵」、黃記辣椒醬「川味香麻醬」、尚好堅果「原味堅果」、綠禾塘的「翔頂耳掛咖啡」、歐克威爾兒童漱口水隨身包，以及黃寶瑩芳香森林的「竹北人的午睡時刻」香皂，完整呈現竹北多元且細膩的生活風格。

竹北市公所表示，凡於12月23日至2026年1月23日期間，於竹北市內具營業登記的合法店家消費並取得發票，消費累積滿3000元，上網登錄後加價800元，即可兌換「超越禮盒」乙份，並可獲得800元商家等值贈品券，每一身分證字號限兌換一次；發票登錄與加價購時間為2026年1月1日至1月23日。

此外，明年1月3日在新竹市巨城舉辦展售會活動，現場推出集點兌換與限量「加倍券」優惠，鼓勵民眾實地選購、認識竹北在地品牌。活動資訊，請至活動官網： 6000.zhubei.gov.tw 或關注竹北市公所臉書。

竹北市公所攜手名設計師呈現「超越禮盒」，竹北伴手禮節今起1個月開跑。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方（左）今請來國際知名設計師聶永真（右）分享「超越禮盒」的設計理念。（記者廖雪茹攝）

「田爸爸」田守喜（右）分享他所栽種的「春小麥」。（記者廖雪茹攝）

「超越禮盒」內容集結多項竹北入選特色商品，包括竹北市農會推廣供銷中心「黑豆麵」。（記者廖雪茹攝）

竹北伴手禮「超越禮盒」集結農產、食品、生活用品等在地特色店家商品。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方（左）今請來國際知名設計師聶永真（右）分享「超越禮盒」的設計理念。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法