為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    環團公布2024年全國縣市環保施政評量 點名12縣市「待改善」

    2025/12/23 15:44 記者黃靖媗／台北報導
    台灣環境保護聯盟今日舉辦「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會。（記者黃靖媗攝）

    台灣環境保護聯盟今日舉辦「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會。（記者黃靖媗攝）

    台灣環境保護聯盟今（23）日公布「2024年度全國縣市環保施政評量結果」，高雄市、屏東縣、台南市獲評「優等」，台北市、新北市等12個未繳交評量資料的縣市被評為「待改善」。台灣環境保護聯盟批評，未繳交評量資料的縣市首長在「開放政府」、「公民參與」呈保守倒退心態，是縣市永續治理的極大隱憂

    台灣環境保護聯盟今日舉辦「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會，由台灣環境保護聯盟評議委員劉志堅、潘威佑等人宣布評量結果。

    台灣環境保護聯盟說明，本次評量僅有台南市、高雄市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、金門縣10個縣市有繳交評量資料，其中高雄市、屏東縣、台南市被評為「優等」，嘉義縣、彰化縣、新竹市、苗栗縣、雲林縣、花蓮縣、金門縣被評為「良好」，其餘12個未回覆資料的縣市被評為「待改善」。

    台灣環境保護聯盟指出，多數縣市「再生能源發電容量」都較去年明顯增加，「再生能源發電量（總量）」也有提升的趨勢，在節能、節電部分，除了嘉義縣用電量大幅降低，其他縣市必須再努力；此外，因應氣候變遷之政策，各縣市皆已執行碳盤查行為，但部分縣市資料不全，必須改善。

    台灣環境保護聯盟指出，本屆評量共有12縣市政府不提供資料，顯示這些縣市的首長在「開放政府」、「公民參與」方面呈現保守倒退的心態，是縣市永續治理的極大隱憂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播