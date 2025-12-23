環團公布2024年全國縣市環保施政評量 點名12縣市「待改善」

台灣環境保護聯盟今日舉辦「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會。（記者黃靖媗攝）

台灣環境保護聯盟今（23）日公布「2024年度全國縣市環保施政評量結果」，高雄市、屏東縣、台南市獲評「優等」，台北市、新北市等12個未繳交評量資料的縣市被評為「待改善」。台灣環境保護聯盟批評，未繳交評量資料的縣市首長在「開放政府」、「公民參與」呈保守倒退心態，是縣市永續治理的極大隱憂

台灣環境保護聯盟今日舉辦「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會，由台灣環境保護聯盟評議委員劉志堅、潘威佑等人宣布評量結果。

台灣環境保護聯盟說明，本次評量僅有台南市、高雄市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、金門縣10個縣市有繳交評量資料，其中高雄市、屏東縣、台南市被評為「優等」，嘉義縣、彰化縣、新竹市、苗栗縣、雲林縣、花蓮縣、金門縣被評為「良好」，其餘12個未回覆資料的縣市被評為「待改善」。

台灣環境保護聯盟指出，多數縣市「再生能源發電容量」都較去年明顯增加，「再生能源發電量（總量）」也有提升的趨勢，在節能、節電部分，除了嘉義縣用電量大幅降低，其他縣市必須再努力；此外，因應氣候變遷之政策，各縣市皆已執行碳盤查行為，但部分縣市資料不全，必須改善。

台灣環境保護聯盟指出，本屆評量共有12縣市政府不提供資料，顯示這些縣市的首長在「開放政府」、「公民參與」方面呈現保守倒退的心態，是縣市永續治理的極大隱憂。

