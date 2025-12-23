擁抱獨老不中斷 老五老基金會20週年展成果

老五老基金會20年來關懷高齡、疾病纏身、行動不便的獨居長輩，透過年菜、志工陪伴、關懷服務等，讓長輩在生活中保有選擇權與尊嚴。（老五老基金會提供）

「我要好好活著，下次還要吃年菜。」76歲高承獨居多年，近年因病受限，外出次數大幅減少，老五老基金會去年年節送上現煮年菜，讓他感動哽咽；基金會今（23日）20週活動回憶這段簡單卻深刻的片段，希望維繫始終陪伴在弱勢長輩身邊，讓其不再感到孤單。

老五老基金會今日於社會創新實驗中心舉辦《擁抱獨老・愛不打烊》20週年成果分享暨募款記者會，回顧自2005年啟動年節獨居長輩陪伴行動以來，從一份年菜出發，逐步發展為涵蓋送餐、陪同就醫、居家修繕、陪同購物與日常關懷的全年服務體系。

77歲寶珠阿嬤亦是長期陪伴服務的縮影，她獨居多年，因意外截肢需仰賴輪椅行動，日常生活多有不便，老五老多年來透過居家服務、陪同就醫、陪同購物、幸福年菜，以及陪伴參外出活動，讓阿嬤生活中仍保有被支持、被陪伴的力量，今日恰逢她的農曆生日，基金會特別準備豬腳麵線為她慶生，她笑著分享：「有人記得、有人陪我過年、過生日，就覺得心裡很溫暖！」

老五老基金會表示，服務對象多為高齡、疾病纏身、行動不便的獨居長輩，往往無法自行外出採買、就醫或準備年節所需，透過社工與志工長期陪伴，並發展巡迴物資車、現煮年菜配送與關懷服務，讓長輩在生活中保有選擇權與尊嚴。

然而，在物價與各項成本持續上升的壓力下，服務經費正面臨嚴峻挑戰。老五老基金會執行長游麗裡呼籲：「物價高漲雖帶來沉重壓力，但我們的服務不能因經濟不景氣而中斷。每一筆捐款，將化作一份份現煮的年菜與滿載祝福的關懷，為長輩帶來希望。」

