為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    擁抱獨老不中斷 老五老基金會20週年展成果

    2025/12/23 15:18 記者吳柏軒／台北報導
    老五老基金會20年來關懷高齡、疾病纏身、行動不便的獨居長輩，透過年菜、志工陪伴、關懷服務等，讓長輩在生活中保有選擇權與尊嚴。（老五老基金會提供）

    老五老基金會20年來關懷高齡、疾病纏身、行動不便的獨居長輩，透過年菜、志工陪伴、關懷服務等，讓長輩在生活中保有選擇權與尊嚴。（老五老基金會提供）

    「我要好好活著，下次還要吃年菜。」76歲高承獨居多年，近年因病受限，外出次數大幅減少，老五老基金會去年年節送上現煮年菜，讓他感動哽咽；基金會今（23日）20週活動回憶這段簡單卻深刻的片段，希望維繫始終陪伴在弱勢長輩身邊，讓其不再感到孤單。

    老五老基金會今日於社會創新實驗中心舉辦《擁抱獨老・愛不打烊》20週年成果分享暨募款記者會，回顧自2005年啟動年節獨居長輩陪伴行動以來，從一份年菜出發，逐步發展為涵蓋送餐、陪同就醫、居家修繕、陪同購物與日常關懷的全年服務體系。

    77歲寶珠阿嬤亦是長期陪伴服務的縮影，她獨居多年，因意外截肢需仰賴輪椅行動，日常生活多有不便，老五老多年來透過居家服務、陪同就醫、陪同購物、幸福年菜，以及陪伴參外出活動，讓阿嬤生活中仍保有被支持、被陪伴的力量，今日恰逢她的農曆生日，基金會特別準備豬腳麵線為她慶生，她笑著分享：「有人記得、有人陪我過年、過生日，就覺得心裡很溫暖！」

    老五老基金會表示，服務對象多為高齡、疾病纏身、行動不便的獨居長輩，往往無法自行外出採買、就醫或準備年節所需，透過社工與志工長期陪伴，並發展巡迴物資車、現煮年菜配送與關懷服務，讓長輩在生活中保有選擇權與尊嚴。

    然而，在物價與各項成本持續上升的壓力下，服務經費正面臨嚴峻挑戰。老五老基金會執行長游麗裡呼籲：「物價高漲雖帶來沉重壓力，但我們的服務不能因經濟不景氣而中斷。每一筆捐款，將化作一份份現煮的年菜與滿載祝福的關懷，為長輩帶來希望。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播