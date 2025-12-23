史上最長寒假65天 台師大與英國、日本合推跨國永續課程

台師大寒假推出「國際永續冬季學院」，英國格拉斯哥大學、日本九州大學名師來台授課，開放台大系統跨校修讀及全國各大學學生、社會人士參與。（台師大提供）

多所大學迎來65天史上最長寒假，國立台灣師範大學今（23）日說明，為了協助學生在寒假期間仍可持續學習、累積能力，推出多元寒假學習方案，其中「國際永續冬季學院」首度向全國大專校院及社會人士開放，英國格拉斯哥大學及日本九州大學師資，將於明（2026）年1月20日至30日來台在台師大授課，打造跨國、跨校、跨域的永續學習平台。

台師大表示，114學年寒假開設全英語授課的「跨國永續講座」通識課程，課程內容涵蓋AI與永續教育、氣候變遷、水資源管理、永續設計、地方創生及永續觀光等主題，即日起受理報名至明年1月16日，修課學生可取得通識兩學分，並獲頒中英雙語結業證書，社會人士亦可取得永續微學程結訓證明。

課程期間將於1月23日舉辦「2026跨國永續論壇」，以「Three Islands, One Shared Vision」為主題，邀集來自英國、日本與台灣的永續領域學者，分享氣候政策、能源治理、水資源管理與地方永續實踐的最新國際經驗，深化島嶼國家在永續議題上的共同對話。

此外，台師大表示，為持續深化雙語與國際實務學習，寒假期間安排多項海外學習與實習課程，包括物理系國際班前往日本與新加坡參訪、表演藝術研究所赴澳洲進行國際展演與交流、設計學系前往首爾舉辦跨文化設計工作坊，強化學生專業與國際移動力。

學校亦開設多門密集實習課程，涵蓋復健諮商、博物館實務、公民行動與師資教學實踐，協助學生提早接軌職場。台師大鼓勵學生透過海外修課及國際線上學習平台累積學分，打造更具彈性與多元的自主學習路徑，讓寒假成為深化學習與探索未來的重要時機。

