    大台北捷運旁「2房1廳」月租才9000！ 網一看「熟悉格局」嚇傻

    2025/12/23 15:46 即時新聞／綜合報導
    網友意外發現，在新北三重一捷運站附近，竟有2房1廳的套房只需月租9000。（圖擷取自591租屋網）

    在大台北地區，租房像是一場限時搶奪戰，交通便利、租金低廉的物件一房難求。有網友意外發現，在新北市三重一捷運站附近，竟有2房1廳的物件只需月租9000，不過點進去一看，發現格局像極了醫院病房，他將租屋廣告刊登至Threads上，引發熱議。

    原PO今日凌晨在Threads上發文，表示發現三重附近一處招租物件，號稱2房1廳只要9000元，讓他嚇得直呼：「確定欸？」而根據網友附上的照片可見，雖說是2房，但僅僅是小空間內擺放的2張床用門簾隔開，隔開2張床後的空間則擺放了電視與沙發，算作1廳。

    實際找到該則刊登於租屋網上的廣告，該物件距離捷運三和國中站僅68公尺，交通相當便利，家具齊全。缺點是位在公寓4樓無電梯，包含水費、網路、第4台、1度電6.5元以及不可養寵物。招租標題則寫是「2小房1小廳」。

    貼文一出引發熱議，網友紛紛留言：「病房嗎」、「他的房間是用床跟沙發來算的？那如果在桌上擺1台卡式爐會算廚房嗎？」、「好好笑這種叫2房」、「這根本按摩工作室吧」、「有個人空間但不多」。還有1名網友貼出照片表示：「我化療的隔間都比他還大了」；不過也有網友說：「健保房1天1500，1個月31天要46500耶，這個太便宜了」、「我怎麼覺得靠捷運站的話9000好便宜」、「其實蠻棒的欸，朋友來家裡打電動過夜有地方休息」。

    另有1名網友自稱是該物件前房客，在下方留言抱怨，他有1天打麻將被鄰居抱怨太吵，找警察來關心，房東氣到想闖進來，讓他嚇到搬出去，他也抱怨水電1度6.5元很貴。重點是當時他月租是1萬2000元，看到現在變成9000元，覺得自己之前花太多錢了。

