基北北桃交通平台擬向交部提案 開放雙層巴士上國道

「基北北桃交通組合作交流平台會議」今（23）日上午於基隆市舉行，基隆市交通處長陳耀川表示，除了25項交通議題外，也將向交通部提案，開放雙層巴士行駛國道。（記者俞肇福攝）

114年第4季「基北北桃交通組合作交流平台會議」今（23）日上午於基隆市舉行，基隆市長謝國樑到場歡迎台北市、新北市、桃園市政府及捷運公司等交通單位代表，共同就跨市交通議題進行交流討論。謝國樑表示，交通是民眾每日最直接感受的公共服務，期盼透過平台合作，攜手打造更安全便利的交通環境。

謝國樑指出，從昨天（22日）召開的基北北桃合作交流平台第6次副市長層級會議、「我的減碳存摺」全民運動頒獎活動，到今日的交通組交流平台，顯示基北北桃4市在交通、環境與生活議題上的合作日益緊密，都是為了強化北台生活圈的整體連結，讓市民在通勤、移動與生活品質上感受到實質改善。

針對行人安全議題，謝國樑表示，市府近年持續加強車輛禮讓行人的宣導與執法，但行穿線事故仍偶有發生，顯示制度面仍有精進空間。他曾建請交通部針對《道路交通管理處罰條例》第44條第1項第2款所規定之「減速」行為，訂定更明確、可執行的標準，以利執法一致性，進一步保障行人與駕駛雙方的交通安全。

基隆市政府交通處說明，目前基北北桃交通平台執行中合作案件共計25案，涵蓋公共運輸、票證整合與交通政策協調等多項議題。此外，本次會議也新增討論配合交通部近期預告修正法規、開放雙層巴士行駛高快速公路的相關議題。交通處表示，將透過平台向交通部提案，以因應未來國道客運運量需求，並協助紓解客運駕駛人力短缺問題。

