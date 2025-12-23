迎濕冷聖誕節！ PO圖揭冷空氣直衝台灣 鄭明典：易出現低溫型態

明晚冷空氣傳送方向正好是往台灣方向來，鄭明典示警「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態」。（資料照）

今（23日）各地晴朗好天氣，不過好天氣僅維持到明（24日）午後北台開始變天，冷空氣強度升級至冷氣團等級，前氣象局（署）長鄭明典在臉書表示，最新500百帕高度場預測圖顯示，明晚冷空氣傳送方向正好是往台灣方向來，示警「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態」。

中央氣象署最新預報指出，明東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，週四、週五（25-26日）受大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。

鄭明典在臉書PO出500百帕高度場預測圖，預測圖顯示明晚8點在貝加爾湖附近出現深深的脊場，這是「貝加爾湖脊場」，脊場東側的偏北風會把冷空氣往南送，這個位置的脊場，冷空氣傳送方向正好是往台灣方向來，直言這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態。

不過中緯度環繞北極一圈，由北極圈往外主要有4個突出的分支，這是波數4結構。鄭明典分析，若是波數3結構，同時有貝加爾湖脊場建立，過去的統計，那就是台灣最容易出現寒潮的天氣型態。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也警告，週四冷氣團南下溫度驟降，尤其北台灣會非常濕寒冷，未來72小時溫度震盪會非常劇烈，請民眾務必注意接下來的天氣變化。

