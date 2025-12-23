為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎濕冷聖誕節！ PO圖揭冷空氣直衝台灣 鄭明典：易出現低溫型態

    2025/12/23 15:25 即時新聞／綜合報導
    明晚冷空氣傳送方向正好是往台灣方向來，鄭明典示警「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態」。（資料照）

    明晚冷空氣傳送方向正好是往台灣方向來，鄭明典示警「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態」。（資料照）

    今（23日）各地晴朗好天氣，不過好天氣僅維持到明（24日）午後北台開始變天，冷空氣強度升級至冷氣團等級，前氣象局（署）長鄭明典在臉書表示，最新500百帕高度場預測圖顯示，明晚冷空氣傳送方向正好是往台灣方向來，示警「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態」。

    中央氣象署最新預報指出，明東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，週四、週五（25-26日）受大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。

    鄭明典在臉書PO出500百帕高度場預測圖，預測圖顯示明晚8點在貝加爾湖附近出現深深的脊場，這是「貝加爾湖脊場」，脊場東側的偏北風會把冷空氣往南送，這個位置的脊場，冷空氣傳送方向正好是往台灣方向來，直言這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態。

    不過中緯度環繞北極一圈，由北極圈往外主要有4個突出的分支，這是波數4結構。鄭明典分析，若是波數3結構，同時有貝加爾湖脊場建立，過去的統計，那就是台灣最容易出現寒潮的天氣型態。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也警告，週四冷氣團南下溫度驟降，尤其北台灣會非常濕寒冷，未來72小時溫度震盪會非常劇烈，請民眾務必注意接下來的天氣變化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播