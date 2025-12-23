宜蘭新生市地重劃串連水岸綠廊 地下滯洪打造韌性社區

宜蘭市新生市地重劃計畫，現場空拍景像。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭市新生市地重劃計畫獲內政部審查通過，重劃面積約1.2公頃，地主83人，重劃費用與公共設施平均負擔比例43.87%；縣府訂明年8月施工，後年底完工，預期可重整零碎土地，完善公共設施，同時串聯水岸綠廊，預留地下式滯洪池，打造具調適能力的韌性社區示範基地。

新生市地重劃範圍不大，南至宜蘭河堤、北至大福路2段、東至大福路2段，西至充館圳水門，是一個類三角型的區廓；區域內的住一用地是「保留區」，由於房屋很多，以繳代金方式，不參與此次重劃；重劃後的住二用地，建蔽率%、容積率180%。

縣府表示，全區總面積1萬2650平方公尺（1公頃等於1萬平方公尺），重劃後可建築用地8900平方公尺，占比70.36%，公共設施用地包括道路、綠地、廣場共3750平方公尺，占比29.64%，總開發經費1億2756萬元，將於明、後年分年編列。

縣府地政處指出，地主須負擔重劃費用與公共設施用地，經換算平均負擔比例為43.87%，也就是100坪土地，重劃後平約可領回56.13坪土地，重劃效益包括重整零碎土地，提升利用效益，無償取得公共設施用地，節省公帑完善公共設施。

縣府表示，新生市地重劃區從宜蘭市舊城區串連到宜蘭河濱公園、充館圳、金同春圳，整個水岸綠廊有豐富生態資源，必須強調與水共生的生態特色，未來也會預留地下式滯洪池，兼具防災與休憩的多功能空間。

新生市地重劃計畫草案，內政部已於12月5日審查通過，縣府明年1至3月將辦理公告與說明會，4至6月辦理地上物查估與拆遷補償，預訂8月施工，明年10月完工與驗收，12月前完成土地登記與點交。

宜蘭市新生市地重劃計畫，紅線標示處即重劃區域與範圍。（宜蘭縣政府提供）

