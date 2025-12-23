為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    苗栗營養午餐廚餘如何清運 縣府將召集各鄉鎮市公所討論一致作法

    2025/12/23 14:33 記者張勳騰／苗栗報導

    針對苗栗縣獅潭新店溪汶水二橋附近遭人任意傾倒3大桶廚餘，嚴重影響環境衛生，縣長鍾東錦今（23）日在縣務會議中指示警察及環保單位加強查緝非法亂倒者，並依法究辦；另對於各校學生營養午餐廚餘回收權責，為避免各校作法不同調，導致鄉鎮市公所無所適從，鍾也指示秘書長陳斌山邀集教育處、環保局及18鄉鎮市公所召開協調會，討論出全縣一致的作法。

    對於廚餘回收問題，與會的鄉鎮長反映，有部分學校的營養午餐廚餘，因廠商未直接回收清運，最終須由公所清潔隊處理；建議縣府廣為宣導，鼓勵孩子盡量把營養午餐吃完，達到廚餘減量，同時協調委外廠商能夠一併處理廚餘。

    教育處長葉芯慧則指出，縣府已要求不論公辦公營或公辦民營廠商，在菜色方面做得更美味且營養衛生，讓孩子盡量吃完飯菜，將廚餘減至最少；教育處也與環保局討論過，對於營養午餐廚餘的回收清運，依規範標準每公噸補助1600元，請各公所清潔隊先協助處理；公辦民營的部分，原則上亦由廠商逕行回收運送到掩埋場，未來將進一步估算費用，並研議在招標時納入規範，逕由廠商回收清運廚餘。

