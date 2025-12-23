桃園平鎮閒置永豐市地重劃區土地 地方盼設鄧雨賢音樂紀念公園

永豐市地重劃區閒置多年，雜草叢生。（記者周敏鴻攝）

桃園市平鎮區南豐路108巷底的永豐市地重劃區，土地閒置至今，桃園市議員黃敬平建議，市府應利用該地闢建公園並設立「鄧雨賢音樂紀念館」、市民活動中心，以音樂文化為主題，結合綠地與小型展演場域，打造兼具文化深度、生活機能的公共空間。

黃敬平今天邀集市府民政、工務局等相關單位與永豐里長嚴偉英前往永豐市地重劃區會勘，黃敬平說，重劃區過去施工期間發現大量廢棄物，之後考量清運費用過高，重劃區計畫因而中止，致土地長期閒置，如今雜草叢生，不僅影響市容，還潛藏登革熱等公共衛生風險。

湧豐里目前缺乏集會所與大型公園，地方希望市府能活化閒置土地以優化居民的生活環境，黃敬平說，他在議會質詢期間，數度建議市府設置「鄧雨賢音樂紀念公園」，以作為地方文化再生的起點，永豐市地重劃區閒置多年，是闢建公園並設置「鄧雨賢音樂紀念館」的極佳地點。

配合市府規劃公園、市民活動中心等公共設施，軍方漢陽營區位於後勤訓練中心圍牆內部分土地，面積約1600坪，軍方已同意在不影響漢陽營區安全與戰備任務的前提下，配合地方公共建設發展而釋出。

工務局表示，評估公園開闢可行性後，市府與軍方將依程序辦理土地撥用，再著手進行公園綠地整體規劃；民政局則指出，順利取得用地並確認道路開闢都能配合的狀況後，民政局將進一步與工務局協調，運用基地約15%面積來規劃設置多功能中心，以利相關單位進駐，提高土地利用價值。

桃園市議員黃敬平（前右）邀相關單位會勘永豐市地重劃區。（記者周敏鴻攝）

