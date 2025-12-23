為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高麗菜供過於求全國均價不到10元 首波外銷新加坡162公噸

    2025/12/23 14:09 記者黃淑莉／雲林報導
    暖冬影響，原本兩旬的高麗菜集中收成，造成產銷失衡價格下跌。（記者黃淑莉攝）

    暖冬影響，原本兩旬的高麗菜集中收成，造成產銷失衡價格下跌。（記者黃淑莉攝）

    國內高麗菜產地因暖冬生長快速，產銷失衡市場供過於求，產地西螺果菜市場批發價均價每公斤5.9元，台北果菜市場均價每公斤9.4元，農糧署啟動外銷、加工及國內促銷3支箭穩定價格，其中首波外銷到新加坡共計162公噸，今（23）日在雲林崙東生產合作封櫃。

    今天高麗菜外銷新加坡封櫃儀式由農糧署長姚士源與崙東生產合作社、北港農產生產合作及翰岡國際公司人員共同主持，現場也展示多道高麗菜料理。

    姚士源表示，高麗菜是台灣重要農產，今年1月日本降雪，台灣出口到日本4500公噸，入冬是國內高麗菜盛產期，因暖冬兩旬作集中收成，透過外銷把國產優質高麗菜讓世界各國民眾可以吃到台灣鮮甜味美、品質佳又安全的蔬菜，也讓世界各地華人在年節時可以回味國產高麗菜。

    目前國內高麗菜產銷失衡，價格下跌，姚士源指出，農業部已啟動外銷、加工及國內促銷3支箭來穩定價格，加上去年已輔導合作社場設置冷鏈，各社場都有基本調節功能，遇有這樣的短時間產銷失衡透過調節可以穩定價格，保障農民收益。

    姚士源說，目前除外銷新加坡，也在積極洽談加拿大、美國、日本、韓國等國家，也呼籲國人把握產季，多加選購國產高麗菜。

    姚士源強調，民眾關切高麗菜下一旬產量，及2月份春節供應狀況，以目前種植狀況，加上其他蔬菜品項、產量都很多，供應無虞。

    暖冬影響，原本兩旬的高麗菜集中收成，造成產銷失衡價格下跌。（記者黃淑莉攝）

    暖冬影響，原本兩旬的高麗菜集中收成，造成產銷失衡價格下跌。（記者黃淑莉攝）

    高麗菜現正逢產季，鮮甜好吃，農糧署呼籲國人多吃高麗菜。（記者黃淑莉攝）

    高麗菜現正逢產季，鮮甜好吃，農糧署呼籲國人多吃高麗菜。（記者黃淑莉攝）

    高麗菜產銷失衡，農糧署啟動外銷，首波外銷新加坡162公噸封櫃。（記者黃淑莉攝）

    高麗菜產銷失衡，農糧署啟動外銷，首波外銷新加坡162公噸封櫃。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播