八里左岸新亮點！ 十三行博物館「13 CAFÉ」開幕、水下考古展登場

迎接淡江大橋通車與觀光人潮，新北市立十三行博物館今（23）日同步啟用考古主題咖啡廳「13 CAFÉ」，並推出全新常設展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，以餐飲空間與展覽更新並進，結合永續設計與水下考古教育，打造八里左岸兼具文化深度與生活體驗的新亮點。

文化局長張䕒育指出，隨著淡江大橋即將通車，八里地區觀光量能可望提升，十三行博物館已提前做好準備。此次更新不僅是展覽內容升級，更著重公共服務空間的全面優化。「13 CAFÉ」與新北市設計中心合作，導入品牌賦能與設計思考，並從建材源頭把關，成功取得「綠裝修」認證，展現博物館落實永續理念、融入當代生活美學的實踐。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「13 CAFÉ」空間設計融入史前文化層意象，牆面採用在地天然塗料，手工鏝抹出宛如陶土的有機肌理；家具則選用具「台灣木材」標章的國產材與循環修枝木，實踐友善森林的環保理念。營運方面，獲台新銀行CSR支持，攜手中華穀類食品工業技術研究所、里仁社會企業等夥伴，推出結合考古意象的餐點，並搭配社區長者手繪杯墊，讓永續精神延伸至日常體驗。

同步登場的「湛藍十三」常設展，帶領觀眾潛入深海世界，展出文化部文資局出借的「博卡拉（Bokhara）」沈船文物，以及十三行館藏中全台罕見、保存完整的古水牛頭骨化石，呈現多元且珍貴的水下文化資產。展覽並結合金鐘導演李景白授權的深海影像，以及金鐘主持人大霈（李霈瑜）獻聲導覽。

