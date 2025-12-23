果樹枝條不再成廢棄物 台中農改場開發成栽培介質、燃料棒

修剪後的果木枝條，可成栽培介質與燃料棒。（台中場提供）

果樹修剪後的枝條過去多棄置或做為廢棄物處理，但若善加利用，也可成為栽培介質或燃料棒，農業部台中農改場研發果木修剪枝條循環應用技術，導入微生物堆肥技術成介質，成本為進口泥炭介質的一半，若用於草莓栽種還可提升15%以上的產量。

台灣每年果木枝條產生量約24.6萬噸，台中農改場開發果木枝條循環應用技術，讓枝條可成為泥炭介質，台中農改場副研究員曾宥綋表示，該果樹枝條製作的本土介質製程碳排量僅為泥炭開採的1.5%，售價更僅需泥炭介質50%，若用於洋香瓜生產，單果重較泥炭介質提高27.4%；運用於草莓栽培，每株可增加1.3顆果粒數、產量增加15.5%。

果樹枝條還可用來製作燃料棒，台中場表示，枝條經炭化後可形成穩定炭材，可用於土壤改良、固碳外，亦具有淨化空氣與水質、開發烤肉棒等用途；若將枝條造粒成燃料棒，可大幅提升能源利用效率，將葡萄枝條製成燃料棒後，熱值可達每公斤4188千卡，較葡萄枝條木屑提升逾5%，單位體積裝填量提高1.4倍，每公噸熱值差異達79萬千卡。

台中場內也有建立0.2公頃的示範場域，場域年產堆肥約20公噸，可供2公頃農田回歸使用，並節省約30萬元購肥成本，建置的炭化設備可依需求調整100至1000°C作業溫度，木質材料造粒機每小時造粒效率約200至300公斤，相關技術正在推廣中。

