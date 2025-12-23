為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高市左營某餐飲店饅頭夾蛋疑含剪刀斷片 衛局稽查、業者否認

    2025/12/23 13:58 記者黃良傑／高雄報導
    左營餐飲店饅頭夾蛋疑含剪刀斷片，衛生局稽查，但業者否認。（高市衛生局提供）

    高市衛生局今（23）日接獲有民眾於社群媒體反映，左營區某餐飲店販售外帶饅頭夾蛋內發現疑似剪刀斷片，立即前往現場稽查，現場檢視煎蛋無異物，業者強調店內使用剪刀剪蛋餅及油條，但民眾PO照所示剪刀並非該店所有。

    衛生局也檢視作業區內現有3支剪刀，外觀均完整無破損情形，已進一步調閱錄影器監視釐清，倘若查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》第15條1項暨第44條規定，裁罰新台幣至少6萬元罰鍰。

    衛生局另查察業者已完成食品業者登錄，以及投保產品責任險，另依「食品良好衛生規範準則」查察，針對冷藏庫無溫度記錄、天花板破損、垃圾桶未加蓋及食材未覆蓋等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上、2億以下罰鍰。

    衛生局呼籲業者應依食安相關法規加強從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全。並提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助，民眾若有任何食品衛生問題，可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

