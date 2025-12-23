彰市新地標！ 連通彰基2大樓天橋「孵」23年破蛋 全長71.3公尺

彰基天橋進入完工倒數階段，將來啟用後，行人與車輛分流通行，安全性大大提高。（記者張聰秋攝）

苦等這一刻終於來到！歷經4位院長、23年漫長等待與多重挑戰，位於彰化核心地段、連通彰化基督教醫學中心教學研究大樓與醫療大樓的人行天橋，昨（22日）天拆下鷹架帆布，天橋外觀漂亮曝光，今（23日）清潔人員進場洗刷玻璃，宣告工程進入收尾階段，可望提前於原訂今年6月前完工，這不僅是彰基創院129年來第一座人行天橋，更是彰化市區新地標。

這座天橋長達71.3公尺，橫跨長年被列為交通事故熱區的旭光路與博愛街口，原規劃工期約400天，院方考量施工期間對交通造成影響，調整施工節奏、加快進度，昨天天橋正式「露臉」，民眾眼尖發現，直呼「孵」了23年的天橋終於破蛋。

請繼續往下閱讀...

該路口長期以來因為每天彰基員工、病患加上探病民眾估計超過2萬人，加上周邊車流量大、行人與救護動線複雜，過往無論附近民眾、醫護人員、病患或家屬通行，皆存在高度風險，更曾在2018年發生行人過馬路遭撞不治的交通事故，也讓地方對立體化人行動線的需求更加迫切。

據了解，早在2003年，彰基董事會即通過興建天橋的構想，卻因都市道路條件、交通維持、法規審查與多方協調等問題，歷經4任院長也無法克服而一再延宕，直到8年前，總院長陳穆寬就任後積極拜會藍綠政治人物溝通，並且由知名的台灣世曦協助工程規劃，展現強大的行政魄力才突破萬難，工程去年動工。

嶄新的天橋外觀亮相，不少民眾說，該路段過去大小事故頻傳，感謝彰基肯耗費鉅資興建天橋。完工後，行人與醫療動線立體分流，對周邊社區、學生、病患與用路人通行更安全，也為彰化的都市景觀增添現代且具象徵意義的新風貌。

這座天橋全長71.3公尺、寬6公尺、高5.1公尺，除了銜接兩棟院區大樓，也設有對外出入口，提供一般行人更安全、快速的通行選擇。

129週年的彰基第一座人行天橋昨天拆鷹架與帆布後，美美亮相。（記者張聰秋攝）

工程今調派吊車由清潔人員洗刷天橋玻璃，進行收尾，提高天橋明亮度。（記者張聰秋攝）

彰化市博愛街與旭光路口天天車子來來往往，計程車、救護車、民眾轎車交織通過，是交通事故熱點。（記者張聰秋攝）

彰基天橋除了銜接兩棟院區大樓，也設有對外出入口，提供一般行人更安全、快速的通行選擇，圖為修圖去化橋下車輛後的現場狀況，表達完工示意情境。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法