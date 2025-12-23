中市元旦升旗紀念小物揭曉 SNOOPY史努比單層置物盒限5千份

中市府元旦紀念小物亮相，為史努比置物盒。（市府提供）

再過一週就是2026年元旦，台中市政府上午8時在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，今年升旗紀念小物亮相，民政局長吳世瑋表示，今年市府特別推出取得授權的限量紀念品「SNOOPY史努比單層置物盒」，共5000份，索取完為止。

每一年的元旦紀念小物都被索取一空，吳世瑋指出，今年元旦升旗紀念品在取得授權後，特別委由台中清水區在地廠商生產，成功結合國際知名療癒漫畫角色史努比與台中在地產業能量。

吳世瑋表示，史努比置物盒不僅具有收藏價值，也相當貼近日常生活需求，新年期間可作為春節糖果盒或餅乾盒招待親友，外出踏青、野餐時亦可盛裝輕食，或擺放於辦公桌、書桌或家中一隅。

民政局表示，今年元旦升旗典禮將發放限量5000份紀念小物「SNOOPY史努比單層置物盒」，活動當日上午6時起，將於排隊隊伍起點發放兌換券，並自上午6時30分開始開放領取，民眾須於上午7時30分前持兌換券完成兌換，並請配合現場動線及遵守排隊秩序。歡迎市民朋友踴躍前往府前廣場參與元旦升旗典禮，共同開心迎接新年、領取紀念好禮。

中市元旦紀念小物，為snoopy史努比單層置物盒。（市府提供）

