    首頁 > 生活

    高雄YouBike 明年起強制投保傷害險才能租車

    2025/12/23 13:28 記者黃良傑／高雄報導
    高雄YouBike明年起強制投保傷害險才能租車。（記者黃良傑攝）

    高雄YouBike明年起強制投保傷害險才能租車。（記者黃良傑攝）

    高市交通局統計YouBike累計建置已達1471站，累計騎乘人次突破7600萬人次，為提升公共自行車騎乘安全，交通局宣布自115年1月1日起，全面實施「先投保、再租借」措施，否則無法拖離車架使用。

    交通局強調，民眾使用公共自行車YouBike，以往就有提供免費保險，但未強制點選「同意」傷害險保單才能使用，有鑑於保護使用者，決定自明年1月1日起，使用者必須完成公共自行車傷害險投保後，系統才會開放租借。

    高雄YouBike提供騎乘者免費投保公共自行車傷害險，保險內容包含身故失能險，保險金額新臺幣100萬元，以及住院傷害醫療保險金每日1000元，民眾只需登入YouBike App，或官方網站勾選同意，即可完成投保，無須額外負擔費用。

    交通局指出，目前高雄市公共自行車傷害險投保比率已超過9成，尚未完成投保設定的民眾，應儘速辦理，以免明年元旦起將無法租借，影響自身權益，使用者必須完成公共自行車傷害險投保後，系統方可開放租借，未投保者將無法租借高雄YouBike。

