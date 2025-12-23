台灣人多哈日？Threads瘋傳1挑戰 全台快湊齊「日本47都道府縣」

目前社群平台Threads瘋傳一項挑戰，號召者請大家一起從全台各地蒐集「日本47都道府縣」名稱。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

近期有日媒指出，台灣是世界各國公認「最親日」國度，除政商界交流，一般民眾在飲食、娛樂、旅遊等領域，也明顯傾向日本。目前社群平台Threads瘋傳一項挑戰，號召者請大家一起從全台各地蒐集「日本47都道府縣」名稱，湧入大批網友留言參與，並在活動開始不到1天，蒐集進度條幾乎達到3/4！

據了解，有網友昨（22）日晚間在Threads分享數張照片，皆是他在台灣街頭拍到店家「招牌名稱」，恰巧都與日本47都道府縣有關，於是他決定發起蒐集挑戰，希望來自全台各地的廣大網友，能分享同樣與日本47都道府縣的台灣店家招牌。挑戰文一出，火速掀起眾人熱烈討論、轉發到其他社群，還陸續上傳自己過去曾拍過的類似照片。

根據網友們分享的照片顯示，台灣在地名、道路、餐廳、藥局、賣場、公司、小吃攤、服飾店、修車行、便利商店、飯店旅館、醫院診所、住宿山屋等場所，設置的招牌或Google地圖顯示的中文名稱，幾乎與日本47都道府縣完全一致，僅少部分網友發揮台灣人「諧音魂」，分享唸法相似但中文字不一樣的地點。

參與挑戰的網友們，有人不禁感慨原來「台灣不只是中國城，也是日本街」，還有不少人笑說，「在台灣遊日本」、「台灣人真的很愛日本」、「礁溪溫泉街有好幾個縣」、「連上山都有伊豆溫泉了」、「竹城有很多建案都是都道府縣」、「山梨是不是直接找梨山招牌就好」、「如果細分到區市鄉鎮，會跑死呢」、「感覺去日本也可以收集台灣的縣市」、「我記得一堆建案都喜歡用日本地名，認真找應該隨便就能湊齊了」。

截至今（23）日下午4點半前，網友們已集齊約43個都道府縣，剩下「山梨」、「兵庫」、「島根」與「愛媛」，尚未有人分享拍到清楚的店家招牌照片或截圖。

