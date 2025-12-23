為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭冬山公有零售市場重建啟用 3樓建築成冬山老街新地標

    2025/12/23 13:44 記者江志雄／宜蘭報導
    冬山公有零售市場重建啟用，3層樓建築成為冬山老街新地標。（冬山鄉公所提供）

    冬山公有零售市場重建啟用，3層樓建築成為冬山老街新地標。（冬山鄉公所提供）

    宜蘭縣冬山公有零售市場完成重建，今天（23日）舉行啟用典禮，24處攤鋪位販售生鮮、青果、雜貨、飲食、生活百貨。鄉長林峻輔說，新市場不僅是生活採買場所，也要保留居民生活記憶、交織人情故事的重要據點。

    冬山公有零售市場位在冬山老街上，舊有市場建於1981年，因建築老舊，耐震力不足，有安全疑慮，冬山鄉公所爭取經濟部前瞻基礎建築經費補助，斥資9000萬元原地重建，2023年8月動工，今年6月完工，今天啟用，3層樓建築成為冬山老街新地標。

    冬山公有零售市場新建築總樓地板面積約478坪，1樓販賣生鮮、青果、雜貨，2、3樓飲食及生活百貨，合計24處攤鋪位，1樓攤位已經滿租，人氣最旺。

    新市場設計保有傳統市場熱鬧氣息與親切氛圍，因位在冬山老街核心地段，鄰近冬山火車站，可望吸引觀光客造訪體驗在地民俗風情，為冬山老街蛻變帶來新契機。

    林峻輔說，冬山公有零售市場走過40年後，歷經重建迎接嶄新的開始，歡迎大家走入冬山，採買地方農特產品，品嘗道地美食，更期待市場成了觀光客造訪據點，帶動老街觀光發展，帶來更多人潮與商機。

    冬山公有零售市場今天舉辦啟用典禮。（冬山鄉公所提供）

    冬山公有零售市場今天舉辦啟用典禮。（冬山鄉公所提供）

    市場啟用典禮上，祥獅獻瑞喜氣洋洋。（冬山鄉公所提供）

    市場啟用典禮上，祥獅獻瑞喜氣洋洋。（冬山鄉公所提供）

    冬山公有零售市場新建築，保有傳統市場熱鬧氣息與親切氛圍。（冬山鄉公所提供）

    冬山公有零售市場新建築，保有傳統市場熱鬧氣息與親切氛圍。（冬山鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播