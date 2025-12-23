宜蘭冬山公有零售市場重建啟用 3樓建築成冬山老街新地標

冬山公有零售市場重建啟用，3層樓建築成為冬山老街新地標。（冬山鄉公所提供）

宜蘭縣冬山公有零售市場完成重建，今天（23日）舉行啟用典禮，24處攤鋪位販售生鮮、青果、雜貨、飲食、生活百貨。鄉長林峻輔說，新市場不僅是生活採買場所，也要保留居民生活記憶、交織人情故事的重要據點。

冬山公有零售市場位在冬山老街上，舊有市場建於1981年，因建築老舊，耐震力不足，有安全疑慮，冬山鄉公所爭取經濟部前瞻基礎建築經費補助，斥資9000萬元原地重建，2023年8月動工，今年6月完工，今天啟用，3層樓建築成為冬山老街新地標。

請繼續往下閱讀...

冬山公有零售市場新建築總樓地板面積約478坪，1樓販賣生鮮、青果、雜貨，2、3樓飲食及生活百貨，合計24處攤鋪位，1樓攤位已經滿租，人氣最旺。

新市場設計保有傳統市場熱鬧氣息與親切氛圍，因位在冬山老街核心地段，鄰近冬山火車站，可望吸引觀光客造訪體驗在地民俗風情，為冬山老街蛻變帶來新契機。

林峻輔說，冬山公有零售市場走過40年後，歷經重建迎接嶄新的開始，歡迎大家走入冬山，採買地方農特產品，品嘗道地美食，更期待市場成了觀光客造訪據點，帶動老街觀光發展，帶來更多人潮與商機。

冬山公有零售市場今天舉辦啟用典禮。（冬山鄉公所提供）

市場啟用典禮上，祥獅獻瑞喜氣洋洋。（冬山鄉公所提供）

冬山公有零售市場新建築，保有傳統市場熱鬧氣息與親切氛圍。（冬山鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法