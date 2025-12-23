讀經班親子七股淨灘清20多袋海廢物 盼「解開塑縛 還海清淨」

台南讀經班的親子們到七股網仔寮汕沙洲清除海洋廢棄物。（台灣春輝全人關懷協會提供）

位於台南的台灣春輝全人關懷協會與台北市全球讀經教育基金會合辦的「親子淨灘暨經典教育生命課程」，近日在台南七股外海的網仔寮汕沙洲舉行，春輝經采班與讀經班大小孩子攜手家長一起到此沙洲撿拾海洋廢棄物。有小學童撿拾過程看到許多塑膠物、大嘆怎這麼多塑膠垃圾！以後要少用塑膠且不亂丟。

主辦單位表示，此次春輝經采班與讀經班學生從高中以下到幼兒園的孩子，與其家長們共有120人參與環保淨灘活動，共清出20幾大袋涵蓋有塑膠類（瓶）、漁網與包裝袋等的海洋廢棄物。

淨灘過程，師長也引導孩子觀察沙灘上的螃蟹、貝殼與潮間帶植物，讓他們理解自然生態的多樣性，也提醒大家海漂垃圾如何影響生物的棲息環境。孩子們在撿拾塑膠瓶、漁網、包裝袋等過程中，逐漸意識到人類生活習慣與環境破壞之間的關聯。透過《大學》「格物致知」的教義，讓他們學會從具體的物象中反思自己的行為。

而家長陪伴孩子一起彎腰清理海漂垃圾，更展現《論語》強調的「身教重於言教」、以行動代替說教，成為最直接的教育力量。在親子共同努力下，這片海灘逐漸恢復潔淨；當孩子們彼此合作、互相提醒時，家庭的凝聚力與社群的責任感也在無形中被強化。

春輝全人關懷協會常務理事蔡掙雄表示，淨灘不僅是保護環境的行動，更是一堂跨越書本的經典課程，孩子拾起每一片垃圾，都是在學習「仁者愛人，亦愛物」；而親子共同完成淨灘任務，則體現「其樂融融」的家庭精神。活動共清出多種海漂垃圾，讓參與者深刻體會「一念不慎，足傷生態；一念清淨，能護萬物」。

北市全球讀經教育基金會執行長趙泰銘也說，願此次淨灘行動成為孩子心中的1顆種子，萌芽為未來的責任與愛心，攜手守護海洋的純淨與美好。期盼透過這樣的活動，能讓孩子在心中種下尊重自然、珍惜資源的種子，在未來的生活中自覺實踐。

台南讀經班的親子們到七股網仔寮汕沙洲清除海洋廢棄物並做紀錄。（台灣春輝全人關懷協會提供）

台南一處讀經班約一百二十位親子到七股網仔寮汕沙洲清除海洋廢棄物。（台灣春輝全人關懷協會提供）

