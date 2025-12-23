為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三重玫瑰立體停車場三合一共構 明年5月完工將供528汽機車位

    2025/12/23 12:39 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜表示，整體進度已達83.35％，較原訂時程提前，預計明年5月完工，將提供458席汽車、70席機車停車位，及市民活動中心與派出所的三合一空間。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，整體進度已達83.35％，較原訂時程提前，預計明年5月完工，將提供458席汽車、70席機車停車位，及市民活動中心與派出所的三合一空間。（記者羅國嘉攝）

    因應民眾停車需求量增，新北市長侯友宜今（23日）視察三重區玫瑰立體停車場工程進度，表示整體進度已達83.35％，較原訂時程提前，預計明年5月完工，將提供458席汽車、70席機車停車位，及市民活動中心與派出所的三合一空間，不僅能紓解地方停車需求，並提供市民優質休閒場所與辦公環境。

    侯友宜指出，上任以來市府已興建121座停車場，三重集美地區一帶有運動中心及學校，且老舊住宅區緊鄰，停車需求極大，玫瑰立體停車場自2024年1月開工，此次二度視察工程進度，並肯定施工團隊這段時間的努力。目前三重、蘆洲蓋了17座立體停車場，如果市民有需要就繼續蓋，希望三重的停車空間能夠越多越好。

    工務局長馮兆麟表示，玫瑰立體停車場為地上8層、地下1層，完工後可提供458席汽車位（含46席汽車充電車位設置於3F，預留100％電動車位管線空間）及70席機車位，總工程費10億3千萬餘元，其中交通部公路局補助2億5千萬元。停車場多目標共構興建可容納200人的市民活動中心、中興橋派出所，成為在地居民休憩的重要場所，並提升辦公空間與周邊治安環境。

    新工處長簡必琦說明，停車場外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，減少停車場內車燈外散的影響；同時利用樓層轉角設置空中立體綠帶，保有低調且典雅的夜間照明設計；東、南側原本狹小巷道，透過停車場建築物退縮，優化周邊人行步道空間。

    新北市長侯友宜表示，整體進度已達83.35％，較原訂時程提前，預計明年5月完工，將提供458席汽車、70席機車停車位，及市民活動中心與派出所的三合一空間。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，整體進度已達83.35％，較原訂時程提前，預計明年5月完工，將提供458席汽車、70席機車停車位，及市民活動中心與派出所的三合一空間。（記者羅國嘉攝）

    玫瑰立體停車場為地上8層、地下1層，完工後可提供458席汽車位（含46席汽車充電車位設置於3F，預留100％電動車位管線空間）及70席機車位，總工程費10億3千萬餘元。（記者羅國嘉攝）

    玫瑰立體停車場為地上8層、地下1層，完工後可提供458席汽車位（含46席汽車充電車位設置於3F，預留100％電動車位管線空間）及70席機車位，總工程費10億3千萬餘元。（記者羅國嘉攝）

