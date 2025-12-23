為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄駁二聖誕禮物《好奇翹翹板》開箱 6座聲光效果增添溫馨奇幻

    2025/12/23 12:40 記者蘇福男／高雄報導
    《好奇翹翹板》共有6座互動式翹翹板，隨著遊玩會觸發聲光效果。（駁二提供）

    《好奇翹翹板》共有6座互動式翹翹板，隨著遊玩會觸發聲光效果。（駁二提供）

    高雄駁二藝術特區大港橋旁的淺三碼頭，在聖誕節前夕出現神秘禮物，神秘禮物今天中午12點驚喜開箱，是6座有聲光效果的互動式翹翹板，為高雄港區增添溫馨又奇幻的繽紛場景。

    這6座名為《好奇翹翹板 CURIOSITY》，是由澳洲燈光互動設計工作室Amigo & Amigo打造的藝術裝置，Amigo & Amigo團隊曾參與全球超過50個光影藝術節，以製作大型燈光互動裝置聞名，2022年「台灣燈會在高雄」期間，便以《巨人的夢幻花園 Trumpet Flowers》和《大海怪幻想曲 OCTOPODA》2件活潑趣味的作品和高雄見面。

    高市文化局長王文翠表示，《好奇翹翹板》經歷半年規劃，打造結合燈光、光影、遊戲互動，營造歡樂童趣氛圍，裝置主體巨型眼睛會在民眾進行體驗遊玩時，隨著翹翹板升降而轉動，彷彿正好奇地注視，翹翹板升降時會發出獨特音效，乘坐者在一上一下頻率中找到彼此的節奏，期待到訪遊客能在遊玩過程中，暫時忘去煩憂展露笑容。

    Amigo & Amigo團隊表示，該作品特別以3種色彩回應高雄，其中，紅色呼應充滿活力與熱情的城市態度，黃色象徵希望與迎接新年的明亮氣息，藍色則凸顯港都的海洋意象。

    上週五駁二藝術特區特地邀請施作工作人員穿上聖誕裝扮，由「聖誕老公公」開著貨車將禮物《好奇翹翹板》送達，以堆高機進行作品開箱與定位作業，並在社群搶先預告這份送給高雄的聖誕禮物，新奇的畫面引發民眾熱烈討論，不少網友紛紛留言「現代聖誕老人還要有堆高機證照跟大貨車駕照嗎？」、「太可愛了！好期待是什麼禮物」。

    駁二表示，《好奇翹翹板》童趣鮮豔的作品，夜間燈光效果十足，不只為高雄的聖誕節增添歡樂氣氛，也喚起民眾心中的純真與好奇心，今天中午12點啟用後，每天上午10點至晚上10點會有聲光效果，更多相關資訊請上駁二藝術特區官網 查詢。

    童趣鮮豔的《好奇翹翹板》，夜間燈光效果十足，為高雄的聖誕節增添歡樂氣氛。（駁二提供）

    童趣鮮豔的《好奇翹翹板》，夜間燈光效果十足，為高雄的聖誕節增添歡樂氣氛。（駁二提供）

    駁二最可愛的互動作品《好奇翹翹板》，今天中午於大港橋旁淺三碼頭開箱登場。（駁二提供）

    駁二最可愛的互動作品《好奇翹翹板》，今天中午於大港橋旁淺三碼頭開箱登場。（駁二提供）

    聖誕老公公開貨車和堆高機，將《好奇翹翹板》送達，作為送給高雄的聖誕禮物。（駁二提供）

    聖誕老公公開貨車和堆高機，將《好奇翹翹板》送達，作為送給高雄的聖誕禮物。（駁二提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播